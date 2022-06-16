https://ria.ru/20220616/koronavirus-1795692206.html

В Москве госпитализировали 103 человека с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 103 человека с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 16.06.2022

В Москве госпитализировали 103 человека с COVID-19 за сутки

За последние сутки в Москве выявлены 270 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:40

2022-06-16T11:40

2022-06-16T11:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577786945_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_2fb9412f3032bd4ed8363626d1d31696.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 270 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 270, госпитализировано - 103 человека, выздоровел - 261 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 173 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 774 305 случаев коронавируса, выздоровели 2 583 824 человека, умерли 43 947 человек.

https://ria.ru/20220615/vaktsiny-1795479609.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва