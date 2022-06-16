https://ria.ru/20220616/koronavirus-1795692206.html
В Москве госпитализировали 103 человека с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 103 человека с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 16.06.2022
В Москве госпитализировали 103 человека с COVID-19 за сутки
За последние сутки в Москве выявлены 270 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:40
2022-06-16T11:40
2022-06-16T11:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 270 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 270, госпитализировано - 103 человека, выздоровел - 261 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 173 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 774 305 случаев коронавируса, выздоровели 2 583 824 человека, умерли 43 947 человек.
https://ria.ru/20220615/vaktsiny-1795479609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
В Москве госпитализировали 103 человека с COVID-19 за сутки
В Москве выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом