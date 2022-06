https://ria.ru/20220616/komedii-1795527420.html

Миронов и компания: лучшие фильмы о лете и отдыхе

Миронов и компания: лучшие фильмы о лете и отдыхе

Миронов и компания: лучшие фильмы о лете и отдыхе

16.06.2022

2022-06-16T08:10

2022-06-16T08:10

2022-06-16T08:05

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Самый летний жанр — комедии. Романтические, приключенческие, философские. Название не всегда раскрывает суть: за одним словом может скрываться драма, а за короткой фразой — незабываемая история. Подборка лучших комедий на лето — в материале РИА Новости.Южная афераПремьера этой недели — "Афера по-неаполитански" с солнечными пейзажами, меткими шутками и непринужденным нравом.Главный герой — растяпа Тонино, сын местного бандита. Он добродушный, не подходит на роль главы клана, поэтому власть переходит к коварному сопернику. Но Тонино это не устраивает. Вооружившись очаровательной наивностью, он попробует добиться своего с помощью неумелых стратегий и многоходовок.Итальянский колорит, южные мелодии, эклектичная атмосфера — визуальный ряд фильма достоин внимания, как и быстро меняющиеся сцены. В центре сюжета не столько мафия, каморра, сколько сами люди. Фильм напомнит, насколько важно радоваться жизни и уметь смеяться даже над сложными ситуациями, как это делают неаполитанцы.Мама, папы, ABBAМузыка группы ABBA как будто специально создана, чтобы исполнять ее теплыми летними ночами. И киномюзикл "Mamma Mia!" показывает, как это надо делать.Хиты шведов практически нон-стоп звучат за кадром в исполнении Мэрил Стрип, Пирса Броснана, Аманды Сейфрид. На фоне же разворачивается история Софи, которая готовится выйти замуж и представляет, как отец поведет ее к алтарю. Девушка находит дневник своей матери Донны и приглашает на свадьбу троих мужчин, которые там упоминаются."Mamma Mia!" — отличный выбор, если хочется послушать хорошие песни, насладиться живописными средиземноморскими видами и погрузиться в романтическую историю. Усидеть на месте почти невозможно, а после наверняка потянет в караоке."Сегодня" или "Yesterday"Еще один мюзикл, но на британский лад — "Yesterday". Фантазия от культового Дэнни Бойла про легендарных The Beatles.Режиссер с помощью Лили Джеймс, Химеша Пателя и Эда Ширана на втором плане представляет, что было бы с нами без знаменитых "Жуков".Герой получает травму и оказывается в мире, где он единственный помнит о ливерпульской четверке. Вчера он был никем, а сегодня исполняет "Yesterday", "Let It Be", "Something", становится звездой и собирает стадионы...Фильм — своеобразная музыкальная ностальгия, а красочное лето — один из персонажей мюзикла, а не только декорация.Королевство Уэса АндерсонаВолшебство летних дней, первая влюбленность и желание убежать туда, где никто не найдет, — Уэс Андерсон знает, что нужно зрителю. В "Королевстве полной луны" он это виртуозно показал.Вместе с сиротой-бойскаутом Сэмом и замкнутой эмоциональной Сьюзи вы бродите по волшебному миру детского лагеря, любуетесь пасторальными пейзажами Новой Англии 1960-х и слушаете известные французские мелодии на портативном проигрывателе.Картина заставит вспомнить поездки в лагерь или за город, робкие чувства и магический утренний свет — как он воспринимался в детстве, когда казалось, что все возможно.Флобер по-новому"Другая Бовари" Анн Фонтен переосмысливает произведение Флобера в антураже французской провинции.В нормандскую деревню переезжают Джемма и Чарльз Бовери из Лондона. Местный пекарь Мартин увлекается творчеством Флобера и не может не проводить параллели между персонажами книги, новичками и их образом жизни.Зная содержание романа, Мартин старается оградить Джемму от опасностей и попадает в курьезные ситуации.Действие разворачивается на фоне зеленых полей, в ароматных булочных и старинных особняках. Романтично, незамысловато и легко — как и положено летним фильмам.Мария и ее свитаСоперничает с романтичностью "Другой Бовари" мейнстримовая, но от этого не менее занимательная "Мария-Антуанетта".София Коппола, в очередной раз пригласив Кирстен Данст, собрала в кадре максимум розового, ажурного, сладкого и игривого.Это картина о жизни французской королевы. Бесконечный вихрь балов, дворцового церемониала, галантных ухаживаний разбавляется попытками пофилософствовать в залах Версаля, театра и аристократических дворцов.Бонусом идут роскошные платья, туфли, прически (не зря костюмы отметили "Оскаром") и Джейми Дорнан в откровенном облачении в роли любовного интереса королевы.Незабываемые каникулыНе меньшие страсти — в фильме "Жаркие летние ночи". У Тимоти Шаламе и Майка Монро получились богатые приключениями каникулы."Ботаника" Дэниела отправляют к тете в Массачусетс. Он ожидает унылых месяцев с подработкой в местном магазинчике — но это только завязка.Молодой человек знакомится с главным "плохишом" в городе и становится крутым парнем со связями. А потом влюбляется в самую популярную девушку на побережье. И все это за несколько месяцев.Атмосферу создают неловкие свидания теплыми ночами, прогулки по пляжу, громкие вечеринки и подростковые разговоры с криминально-романтическим флером.Французские забавыПожалуй, лучшее из не очень известного зрителю — "Каникулы господина Юло".Герой очаровательной французской комедии — добродушный неловкий Юло в исполнении Жака Тати, который также снял картину. Интересно, что его настоящее имя — Яков Татищев, родители — выходцы из Голландии и России.Месье Юло приезжает в небольшой курортный поселок у моря. Ворвавшись в неторопливый быт прибрежного городка на громком автомобиле, он оказывается в центре неразберихи, каламбуров и забавных несовпадений.Тем не менее ему удается очаровать отдыхающую красавицу.Фильм 1953 года смотрится легко благодаря комическому мастерству мима Тати и простому, но смешному сценарию — эта "взрослая" версия "Каникул маленького Николя" вдохновляла многих комиков. Роуэн Аткинсон признавался, что в его Мистере Бине есть черты Юло.Пляжные парочкиУвлекательные пляжные приключения — и в советском "Три плюс два".Друзья отправляются на машине на Черное море отдыхать дикарями, предвкушая спокойные каникулы. Но на "своем" месте обнаруживают двух девушек: цирковую артистку и киноактрису. Возникает спор: кто же будет наслаждаться уединенными пляжами?Противостояние между дамами и джентльменами (или теми, кто пытается ими казаться) перерастает в любовь."Три плюс два" стоит смотреть не только ради актерского состава — Фатеева, Миронов, Жариков здесь удивительно гармоничны, — но и чтобы вспомнить, каким непредсказуемым может быть самостоятельно организованный отдых.Корейское изяществоУютный южнокорейский "Маленький лес" рассказывает о Хе Вон, которая возвращается в деревню после жизни в Сеуле.Там ее ждут старые друзья, дом и огород. Переключаясь с городского режима, девушка вспоминает, каково это — полоть, окучивать, поливать и заниматься другой полезной работой.Но оценят картину не только заядлые дачники. Режиссер проводит мастер-класс по приготовлению корейских блюд: Хе Вон парящими движениями превращает свежие продукты в кулинарные шедевры.

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Анна Нехаева

