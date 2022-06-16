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В центре Тамбова реконструируют канализационный коллектор - РИА Новости, 16.06.2022
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Тамбовская область
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В центре Тамбова реконструируют канализационный коллектор
В центре Тамбова реконструируют канализационный коллектор - РИА Новости, 16.06.2022
В центре Тамбова реконструируют канализационный коллектор
Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил предоставление Тамбовской области займа для модернизации коллектора в центре Тамбова,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:56
2022-06-16T12:56
тамбовская область
тамбовская область
тамбов
максим егоров
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ТАМБОВ, 16 июн – РИА Новости. Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил предоставление Тамбовской области займа для модернизации коллектора в центре Тамбова, сообщает пресс-служба областного правительства.Прогнозная стоимость работ составляет 664,4 миллиона рублей.Канализационный коллектор, расположенный вдоль Набережной реки Цна в Тамбове, был построен в 1940 году. Его общая протяженность — около трех километров. Износ объекта критичный: уже были аварийные ситуации с попаданием сточных вод в реку.Реконструкция коллектора позволит улучшить систему водоотведения южной и центральной части города, исключить негативные экологические последствия для реки и почвы.Реконструкция объекта запланирована на 2022-2023 годы. В этом году проведут всю подготовительную часть, в следующем — выполнят запланированные строительно-монтажные работы."Набережная Цны — настоящая жемчужина Тамбова. Реконструкция коллектора станет первым шагом в ее масштабном благоустройстве", — отметил врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров.
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тамбовская область, тамбов, максим егоров, общество, жкх
12:56 16.06.2022
 

В центре Тамбова реконструируют канализационный коллектор

© Фото : администрация Тамбовской областиРаботы по модернизации канализационного коллектора, расположенного вдоль Набережной реки Цна в Тамбове
Работы по модернизации канализационного коллектора, расположенного вдоль Набережной реки Цна в Тамбове - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : администрация Тамбовской области
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 16 июн – РИА Новости. Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил предоставление Тамбовской области займа для модернизации коллектора в центре Тамбова, сообщает пресс-служба областного правительства.
Прогнозная стоимость работ составляет 664,4 миллиона рублей.
Канализационный коллектор, расположенный вдоль Набережной реки Цна в Тамбове, был построен в 1940 году. Его общая протяженность — около трех километров. Износ объекта критичный: уже были аварийные ситуации с попаданием сточных вод в реку.
Реконструкция коллектора позволит улучшить систему водоотведения южной и центральной части города, исключить негативные экологические последствия для реки и почвы.
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"Набережная Цны — настоящая жемчужина Тамбова. Реконструкция коллектора станет первым шагом в ее масштабном благоустройстве", — отметил врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров.
 
Тамбовская областьТамбовская областьТамбовМаксим ЕгоровОбществоЖКХ
 
 
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