https://ria.ru/20220616/kollektor-1795723628.html

В центре Тамбова реконструируют канализационный коллектор

В центре Тамбова реконструируют канализационный коллектор - РИА Новости, 16.06.2022

В центре Тамбова реконструируют канализационный коллектор

Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил предоставление Тамбовской области займа для модернизации коллектора в центре Тамбова,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:56

2022-06-16T12:56

2022-06-16T12:56

тамбовская область

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ТАМБОВ, 16 июн – РИА Новости. Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил предоставление Тамбовской области займа для модернизации коллектора в центре Тамбова, сообщает пресс-служба областного правительства.Прогнозная стоимость работ составляет 664,4 миллиона рублей.Канализационный коллектор, расположенный вдоль Набережной реки Цна в Тамбове, был построен в 1940 году. Его общая протяженность — около трех километров. Износ объекта критичный: уже были аварийные ситуации с попаданием сточных вод в реку.Реконструкция коллектора позволит улучшить систему водоотведения южной и центральной части города, исключить негативные экологические последствия для реки и почвы.Реконструкция объекта запланирована на 2022-2023 годы. В этом году проведут всю подготовительную часть, в следующем — выполнят запланированные строительно-монтажные работы."Набережная Цны — настоящая жемчужина Тамбова. Реконструкция коллектора станет первым шагом в ее масштабном благоустройстве", — отметил врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров.

https://ria.ru/20220413/programma-1783360801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, тамбов, максим егоров, общество, жкх