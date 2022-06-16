https://ria.ru/20220616/kollektor-1795723628.html
В центре Тамбова реконструируют канализационный коллектор
В центре Тамбова реконструируют канализационный коллектор - РИА Новости, 16.06.2022
В центре Тамбова реконструируют канализационный коллектор
Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил предоставление Тамбовской области займа для модернизации коллектора в центре Тамбова,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:56
2022-06-16T12:56
2022-06-16T12:56
тамбовская область
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максим егоров
общество
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ТАМБОВ, 16 июн – РИА Новости. Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил предоставление Тамбовской области займа для модернизации коллектора в центре Тамбова, сообщает пресс-служба областного правительства.Прогнозная стоимость работ составляет 664,4 миллиона рублей.Канализационный коллектор, расположенный вдоль Набережной реки Цна в Тамбове, был построен в 1940 году. Его общая протяженность — около трех километров. Износ объекта критичный: уже были аварийные ситуации с попаданием сточных вод в реку.Реконструкция коллектора позволит улучшить систему водоотведения южной и центральной части города, исключить негативные экологические последствия для реки и почвы.Реконструкция объекта запланирована на 2022-2023 годы. В этом году проведут всю подготовительную часть, в следующем — выполнят запланированные строительно-монтажные работы."Набережная Цны — настоящая жемчужина Тамбова. Реконструкция коллектора станет первым шагом в ее масштабном благоустройстве", — отметил врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, тамбов, максим егоров, общество, жкх
ТАМБОВ, 16 июн – РИА Новости. Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил предоставление Тамбовской области займа для модернизации коллектора в центре Тамбова, сообщает пресс-служба областного правительства.
Прогнозная стоимость работ составляет 664,4 миллиона рублей.
Канализационный коллектор, расположенный вдоль Набережной реки Цна в Тамбове
, был построен в 1940 году. Его общая протяженность — около трех километров. Износ объекта критичный: уже были аварийные ситуации с попаданием сточных вод в реку.
Реконструкция коллектора позволит улучшить систему водоотведения южной и центральной части города, исключить негативные экологические последствия для реки и почвы.
Реконструкция объекта запланирована на 2022-2023 годы. В этом году проведут всю подготовительную часть, в следующем — выполнят запланированные строительно-монтажные работы.
"Набережная Цны — настоящая жемчужина Тамбова. Реконструкция коллектора станет первым шагом в ее масштабном благоустройстве", — отметил врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров
.