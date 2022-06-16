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В Тверской области расширят производство кофе - РИА Новости, 16.06.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220616/kofe-1795717021.html
В Тверской области расширят производство кофе
В Тверской области расширят производство кофе - РИА Новости, 16.06.2022
В Тверской области расширят производство кофе
Расположенное в Тверской области на территории промышленного парка "Боровлево-2" ООО "Милфудс" намерено расширить производство кофе - договоренность об этом... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:30
2022-06-16T12:30
тверская область
экономика
игорь руденя
тверская область
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
кофе
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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. Расположенное в Тверской области на территории промышленного парка "Боровлево-2" ООО "Милфудс" намерено расширить производство кофе - договоренность об этом достигнута на Петербургском международном экономическом форуме на встрече губернатора региона Игоря Рудени с генеральным директором и учредителем ООО "Милфудс" Викасом Сои, сообщает пресс-служба регионального правительства.Компания "Милфудс" планирует производить не только зерновой и молотый кофе, но и запустить линию по производству растворимого кофе. Планируемый объем инвестиций – не менее 135 миллионов рублей. Также у компании есть планы по дальнейшему расширению ассортимента выпускаемой продукции, в том числе чая.В рамках встречи на стенде Тверской области состоялась презентация нового российского бренда кофе Poetti, который будут производить в Верхневолжье.Участники встречи также обсудили возможности производства в Верхневолжье кофе в капсулах. Руденя отметил, что для тверского предприятия открываются хорошие перспективы в этой сфере в связи с уходом с российского рынка одной из компаний, которая занималась этим направлением. Область готова оказать поддержку в открытии такой линии, отметили в пресс-службе.
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экономика, игорь руденя, тверская область, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), кофе
12:30 16.06.2022
 

В Тверской области расширят производство кофе

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверская область рассчитывает получить дополнительных партнеров на ПМЭФ
Тверская область рассчитывает получить дополнительных партнеров на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. Расположенное в Тверской области на территории промышленного парка "Боровлево-2" ООО "Милфудс" намерено расширить производство кофе - договоренность об этом достигнута на Петербургском международном экономическом форуме на встрече губернатора региона Игоря Рудени с генеральным директором и учредителем ООО "Милфудс" Викасом Сои, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Компания "Милфудс" планирует производить не только зерновой и молотый кофе, но и запустить линию по производству растворимого кофе. Планируемый объем инвестиций – не менее 135 миллионов рублей. Также у компании есть планы по дальнейшему расширению ассортимента выпускаемой продукции, в том числе чая.
В рамках встречи на стенде Тверской области состоялась презентация нового российского бренда кофе Poetti, который будут производить в Верхневолжье.
"Это новый вклад в развитие технологий обжарки и фасовки кофе. Очень важно, что сегодня есть большие возможности для тех, кто готов зайти на рынок. На практике видим – в части пищевой промышленности у региона есть достаточно серьезные амбиции и возможности. Это касается и других отраслей промышленности Верхневолжья, например, нефтехимической", - сказал на встрече Руденя.
Участники встречи также обсудили возможности производства в Верхневолжье кофе в капсулах. Руденя отметил, что для тверского предприятия открываются хорошие перспективы в этой сфере в связи с уходом с российского рынка одной из компаний, которая занималась этим направлением. Область готова оказать поддержку в открытии такой линии, отметили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Тверская областьЭкономикаИгорь РуденяТверская областьПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)Кофе
 
 
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