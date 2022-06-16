https://ria.ru/20220616/kofe-1795717021.html

В Тверской области расширят производство кофе

В Тверской области расширят производство кофе - РИА Новости, 16.06.2022

В Тверской области расширят производство кофе

Расположенное в Тверской области на территории промышленного парка "Боровлево-2" ООО "Милфудс" намерено расширить производство кофе - договоренность об этом... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:30

2022-06-16T12:30

2022-06-16T12:30

тверская область

экономика

игорь руденя

тверская область

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

кофе

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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. Расположенное в Тверской области на территории промышленного парка "Боровлево-2" ООО "Милфудс" намерено расширить производство кофе - договоренность об этом достигнута на Петербургском международном экономическом форуме на встрече губернатора региона Игоря Рудени с генеральным директором и учредителем ООО "Милфудс" Викасом Сои, сообщает пресс-служба регионального правительства.Компания "Милфудс" планирует производить не только зерновой и молотый кофе, но и запустить линию по производству растворимого кофе. Планируемый объем инвестиций – не менее 135 миллионов рублей. Также у компании есть планы по дальнейшему расширению ассортимента выпускаемой продукции, в том числе чая.В рамках встречи на стенде Тверской области состоялась презентация нового российского бренда кофе Poetti, который будут производить в Верхневолжье.Участники встречи также обсудили возможности производства в Верхневолжье кофе в капсулах. Руденя отметил, что для тверского предприятия открываются хорошие перспективы в этой сфере в связи с уходом с российского рынка одной из компаний, которая занималась этим направлением. Область готова оказать поддержку в открытии такой линии, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220602/investproekt-1792629392.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, игорь руденя, тверская область, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), кофе