https://ria.ru/20220616/kinoteatr-1795946550.html
"НОВАТЭК" выделит 500 миллионов рублей на ремонт кинотеатра в Мурманске
"НОВАТЭК" выделит 500 миллионов рублей на ремонт кинотеатра в Мурманске - РИА Новости, 16.06.2022
"НОВАТЭК" выделит 500 миллионов рублей на ремонт кинотеатра в Мурманске
Правительство Мурманской области на полях ПМЭФ-2022 подписало дополнительное соглашение о сотрудничестве с ПАО "НОВАТЭК", согласно которому компания выделит 500 РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T23:07
2022-06-16T23:07
2022-06-16T23:07
мурманская область
новатэк
мурманск
леонид михельсон
андрей чибис
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МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Правительство Мурманской области на полях ПМЭФ-2022 подписало дополнительное соглашение о сотрудничестве с ПАО "НОВАТЭК", согласно которому компания выделит 500 миллионов рублей на реконструкцию кинотеатра "Родина" в Мурманске, а также профинансирует врачебные бригады "Территория здоровья", сообщило министерство информационной политики региона."Восстановление кинотеатра "Родина" имеет принципиальное значение и как объекта культурного наследия для мурманчан, так и для городской среды. Сейчас это полуразваленное здание в самом центре Мурманска, и мы договорились о его реконструкции. В рамках соглашения "НОВАТЭК" профинансирует 500 миллионов рублей, чтобы "Родина" была не просто восстановлена, но и стала культурным центром для города Мурманска", – приводятся в сообщении слова главы региона Андрея Чибиса. По предварительной договоренности, в старом кинотеатре появится современный культурно-молодежный центр."Новатэк" присутствует во многих регионах. Мы расширяем свою деятельность. И по значимости Мурманская область становится одной из самых центровых для работы. Мы всегда слаженно работаем с командой регионального правительства, и считаем своей обязанностью участвовать в социальном развитии региона", – отметил председатель правления компании "НОВАТЭК" Леонид Михельсон, слова которого приводит министерство.Также в рамках соглашения компания профинансирует выезд врачебной бригады в регион в рамках реализации проекта ПАО "НОВАТЭК" "Территория здоровья". Кроме того, компания выделит пять миллионов рублей на проведение в 2022 году спортивных мероприятий по мини-футболу для детских футбольных команд.Ранее с ПАО "НОВАТЭК" было заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве на 2020-2029 годы. Оно касается многих сторон жизни северян – здравоохранения, образования, развития социальной и медицинской инфраструктуры, а также поддержки массового спорта, культуры и искусства.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220525/novatek-1790663190.html
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РИА Новости
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новатэк, мурманск, леонид михельсон, андрей чибис
"НОВАТЭК" выделит 500 миллионов рублей на ремонт кинотеатра в Мурманске
"НОВАТЭК" выделит 500 миллионов рублей на реконструкцию кинотеатра "Родина" в Мурманске
МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Правительство Мурманской области на полях ПМЭФ-2022 подписало дополнительное соглашение о сотрудничестве с ПАО "НОВАТЭК", согласно которому компания выделит 500 миллионов рублей на реконструкцию кинотеатра "Родина" в Мурманске, а также профинансирует врачебные бригады "Территория здоровья", сообщило министерство информационной политики региона.
"Восстановление кинотеатра "Родина" имеет принципиальное значение и как объекта культурного наследия для мурманчан, так и для городской среды. Сейчас это полуразваленное здание в самом центре Мурманска
, и мы договорились о его реконструкции. В рамках соглашения "НОВАТЭК
" профинансирует 500 миллионов рублей, чтобы "Родина" была не просто восстановлена, но и стала культурным центром для города Мурманска", – приводятся в сообщении слова главы региона Андрея Чибиса
. По предварительной договоренности, в старом кинотеатре появится современный культурно-молодежный центр.
"Новатэк" присутствует во многих регионах. Мы расширяем свою деятельность. И по значимости Мурманская область
становится одной из самых центровых для работы. Мы всегда слаженно работаем с командой регионального правительства, и считаем своей обязанностью участвовать в социальном развитии региона", – отметил председатель правления компании "НОВАТЭК" Леонид Михельсон
, слова которого приводит министерство.
Также в рамках соглашения компания профинансирует выезд врачебной бригады в регион в рамках реализации проекта ПАО "НОВАТЭК" "Территория здоровья". Кроме того, компания выделит пять миллионов рублей на проведение в 2022 году спортивных мероприятий по мини-футболу для детских футбольных команд.
Ранее с ПАО "НОВАТЭК" было заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве на 2020-2029 годы. Оно касается многих сторон жизни северян – здравоохранения, образования, развития социальной и медицинской инфраструктуры, а также поддержки массового спорта, культуры и искусства.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.