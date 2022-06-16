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Президент Румынии прибыл в Киев - РИА Новости, 16.06.2022
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Президент Румынии прибыл в Киев
Президент Румынии прибыл в Киев - РИА Новости, 16.06.2022
Президент Румынии прибыл в Киев
Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил в четверг, что прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Владимиру Зеленскому и украинскому народу. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:51
2022-06-16T12:08
в мире
олаф шольц
эммануэль макрон
марио драги
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КИШИНЕВ, 16 июн – РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил в четверг, что прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Владимиру Зеленскому и украинскому народу."Сегодня я в Киеве вместе с моими европейскими коллегами – немецким канцлером Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги – чтобы продемонстрировать нашу решительную поддержку и полную солидарность с президентом Украины Зеленским и украинским народом", - написал Йоханнис в Twitter.На Украине 24 февраля началась российская военная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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в мире, олаф шольц, эммануэль макрон, марио драги, украина, киев, россия, румыния, клаус йоханнис, владимир зеленский
11:51 16.06.2022 (обновлено: 12:08 16.06.2022)
 
Президент Румынии прибыл в Киев

Президент Румынии Йоханнис сообщил, что прибыл в Киев, чтобы поддержать украинский народ

© AFP 2022 / Ludovic MarinПрезидент Румынии Клаус Йоханнис во время визита в Киев. 16 июня 2022
Президент Румынии Клаус Йоханнис во время визита в Киев. 16 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
Президент Румынии Клаус Йоханнис во время визита в Киев. 16 июня 2022
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КИШИНЕВ, 16 июн – РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил в четверг, что прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Владимиру Зеленскому и украинскому народу.
"Сегодня я в Киеве вместе с моими европейскими коллегами – немецким канцлером Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги – чтобы продемонстрировать нашу решительную поддержку и полную солидарность с президентом Украины Зеленским и украинским народом", - написал Йоханнис в Twitter.
На Украине 24 февраля началась российская военная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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В миреОлаф ШольцЭммануэль МакронМарио ДрагиУкраинаКиевРоссияРумынияКлаус ЙоханнисВладимир Зеленский
 
 
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