https://ria.ru/20220616/kiev-1795696185.html

Президент Румынии прибыл в Киев

Президент Румынии прибыл в Киев - РИА Новости, 16.06.2022

Президент Румынии прибыл в Киев

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил в четверг, что прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Владимиру Зеленскому и украинскому народу. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:51

2022-06-16T11:51

2022-06-16T12:08

в мире

олаф шольц

эммануэль макрон

марио драги

украина

киев

россия

румыния

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КИШИНЕВ, 16 июн – РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил в четверг, что прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Владимиру Зеленскому и украинскому народу."Сегодня я в Киеве вместе с моими европейскими коллегами – немецким канцлером Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги – чтобы продемонстрировать нашу решительную поддержку и полную солидарность с президентом Украины Зеленским и украинским народом", - написал Йоханнис в Twitter.На Украине 24 февраля началась российская военная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20220616/peregovory-1795671092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, олаф шольц, эммануэль макрон, марио драги, украина, киев, россия, румыния, клаус йоханнис, владимир зеленский