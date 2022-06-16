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Херсонские власти рассказали о желающих получить российские паспорта - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/kherson-1795653043.html
Херсонские власти рассказали о желающих получить российские паспорта
Херсонские власти рассказали о желающих получить российские паспорта - РИА Новости, 16.06.2022
Херсонские власти рассказали о желающих получить российские паспорта
Заявки на получение гражданства РФ в Херсонской области уже подали тысячи людей, желающих - сотни тысяч, сообщил замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:49
2022-06-16T09:49
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости. Заявки на получение гражданства РФ в Херсонской области уже подали тысячи людей, желающих - сотни тысяч, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Подали заявки на паспорта тысячи, желающих - сотни тысяч", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
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россия, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр
09:49 16.06.2022
 
Херсонские власти рассказали о желающих получить российские паспорта

Замглавы ВГА Стремоусов: сотни тысяч граждан желают получить российское гражданство

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости. Заявки на получение гражданства РФ в Херсонской области уже подали тысячи людей, желающих - сотни тысяч, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Подали заявки на паспорта тысячи, желающих - сотни тысяч", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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