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Херсонские власти рассказали о желающих получить российские паспорта
Херсонские власти рассказали о желающих получить российские паспорта - РИА Новости, 16.06.2022
Херсонские власти рассказали о желающих получить российские паспорта
Заявки на получение гражданства РФ в Херсонской области уже подали тысячи людей, желающих - сотни тысяч, сообщил замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:49
2022-06-16T09:49
2022-06-16T09:49
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости. Заявки на получение гражданства РФ в Херсонской области уже подали тысячи людей, желающих - сотни тысяч, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Подали заявки на паспорта тысячи, желающих - сотни тысяч", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220616/grazhdanstvo-1795637224.html
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россия, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр
Херсонские власти рассказали о желающих получить российские паспорта
Замглавы ВГА Стремоусов: сотни тысяч граждан желают получить российское гражданство