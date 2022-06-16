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Украинские военные оборудовали опорный пункт в харьковском ПТУ

Украинские военные оборудовали опорный пункт в харьковском ПТУ - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские военные оборудовали опорный пункт в харьковском ПТУ

Украинские военные оборудовали опорный пункт в одном из харьковских профтехучилищ, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T21:40

2022-06-16T21:40

2022-06-16T21:40

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

харьков

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украинские военные оборудовали опорный пункт в одном из харьковских профтехучилищ, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове в здании профессионально-технического училища № 32 (улица Спортивная) оборудован опорный пункт ВСУ, в подвале размещен склад боеприпасов, а на прилегающей территории – тяжелое вооружение", - сказал он.

харьков

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, харьков, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф