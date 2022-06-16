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Украинские военные оборудовали опорный пункт в харьковском ПТУ
Украинские военные оборудовали опорный пункт в харьковском ПТУ - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские военные оборудовали опорный пункт в харьковском ПТУ
Украинские военные оборудовали опорный пункт в одном из харьковских профтехучилищ, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T21:40
2022-06-16T21:40
2022-06-16T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
харьков
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украинские военные оборудовали опорный пункт в одном из харьковских профтехучилищ, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове в здании профессионально-технического училища № 32 (улица Спортивная) оборудован опорный пункт ВСУ, в подвале размещен склад боеприпасов, а на прилегающей территории – тяжелое вооружение", - сказал он.
харьков
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, харьков, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Украинские военные оборудовали опорный пункт в харьковском ПТУ
Минобороны: украинские военные оборудовали опорный пункт в харьковском ПТУ