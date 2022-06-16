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Ингушетия будет развивать внешнеторговые отношения с зарубежными партнерами - РИА Новости, 17.06.2022
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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20220616/ingushetiya-1796230827.html
Ингушетия будет развивать внешнеторговые отношения с зарубежными партнерами
Ингушетия будет развивать внешнеторговые отношения с зарубежными партнерами - РИА Новости, 17.06.2022
Ингушетия будет развивать внешнеторговые отношения с зарубежными партнерами
Ингушетия намерена развивать внешнеторговые отношения со странами ближнего зарубежья и в перспективе рассматривает развитие отношений с КНР, Ираном и странами... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-16T19:19
2022-06-17T18:25
республика ингушетия
китай
иран
ближний восток
пмэф
махмуд-али калиматов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Ингушетия намерена развивать внешнеторговые отношения со странами ближнего зарубежья и в перспективе рассматривает развитие отношений с КНР, Ираном и странами Ближнего Востока, сообщил РИА Новости в ходе ПМЭФ глава региона Махмуд-Али Калиматов."В 2022 году регион планирует обеспечить внешнеторговый сегмент экономики за счет открытия новых торговых рынков в рамках имеющихся соглашений о взаимодействии с Республикой Беларусь, Азербайджаном, Узбекистаном, Абхазией", - сказал Калиматов.Он добавил, что Белоруссией была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сфере экономики, образования, спорта, и уже имеется план реализации, который окажет существенную роль в стабилизации ситуации."Как перспективное нами рассматривается развитие отношений с Китаем, Ираном, а также со странами Ближнего Востока и Северной Африки", - заметил глава Ингушетии.Калиматов также сообщил, что в регионе разработана модель экономического развития до 2030 года стоимостью более 13 миллиардов рублей, которая защищена в правительстве РФ.В ней определены пять прорывных проектов: строительство тепличного комплекса на 22 гектарах, развитие туристического комплекса "Армхи", создание индустриального парка "Джейрах" по производству доломитовой муки и создание промышленного парка "Магас" для кластера алюминиевой промышленности, а также развитие солнечной генерации.
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китай
иран
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китай, иран, ближний восток, пмэф, махмуд-али калиматов
19:19 16.06.2022 (обновлено: 18:25 17.06.2022)
 

Ингушетия будет развивать внешнеторговые отношения с зарубежными партнерами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика XXV Петербургского международного экономического форума
Символика XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Ингушетия намерена развивать внешнеторговые отношения со странами ближнего зарубежья и в перспективе рассматривает развитие отношений с КНР, Ираном и странами Ближнего Востока, сообщил РИА Новости в ходе ПМЭФ глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"В 2022 году регион планирует обеспечить внешнеторговый сегмент экономики за счет открытия новых торговых рынков в рамках имеющихся соглашений о взаимодействии с Республикой Беларусь, Азербайджаном, Узбекистаном, Абхазией", - сказал Калиматов.
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Он добавил, что Белоруссией была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сфере экономики, образования, спорта, и уже имеется план реализации, который окажет существенную роль в стабилизации ситуации.
"Как перспективное нами рассматривается развитие отношений с Китаем, Ираном, а также со странами Ближнего Востока и Северной Африки", - заметил глава Ингушетии.
Калиматов также сообщил, что в регионе разработана модель экономического развития до 2030 года стоимостью более 13 миллиардов рублей, которая защищена в правительстве РФ.
В ней определены пять прорывных проектов: строительство тепличного комплекса на 22 гектарах, развитие туристического комплекса "Армхи", создание индустриального парка "Джейрах" по производству доломитовой муки и создание промышленного парка "Магас" для кластера алюминиевой промышленности, а также развитие солнечной генерации.
"В настоящее время правительством республики совместно с Кавказ.РФ проводится работа, в рамках которой в ближайшее время планируется обеспечить финансирование прорывных проектов", - пояснил руководитель региона.
 
Республика ИнгушетияКитайИранБлижний ВостокПМЭФМахмуд-Али Калиматов
 
 
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