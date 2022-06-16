19:19 16.06.2022 (обновлено: 18:25 17.06.2022)
Ингушетия будет развивать внешнеторговые отношения с зарубежными партнерами
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Ингушетия намерена развивать внешнеторговые отношения со странами ближнего зарубежья и в перспективе рассматривает развитие отношений с КНР, Ираном и странами Ближнего Востока, сообщил РИА Новости в ходе ПМЭФ глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"В 2022 году регион планирует обеспечить внешнеторговый сегмент экономики за счет открытия новых торговых рынков в рамках имеющихся соглашений о взаимодействии с Республикой Беларусь, Азербайджаном, Узбекистаном, Абхазией", - сказал Калиматов.
Он добавил, что Белоруссией была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сфере экономики, образования, спорта, и уже имеется план реализации, который окажет существенную роль в стабилизации ситуации.
"Как перспективное нами рассматривается развитие отношений с Китаем, Ираном, а также со странами Ближнего Востока и Северной Африки", - заметил глава Ингушетии.
Калиматов также сообщил, что в регионе разработана модель экономического развития до 2030 года стоимостью более 13 миллиардов рублей, которая защищена в правительстве РФ.
В ней определены пять прорывных проектов: строительство тепличного комплекса на 22 гектарах, развитие туристического комплекса "Армхи", создание индустриального парка "Джейрах" по производству доломитовой муки и создание промышленного парка "Магас" для кластера алюминиевой промышленности, а также развитие солнечной генерации.
"В настоящее время правительством республики совместно с Кавказ.РФ проводится работа, в рамках которой в ближайшее время планируется обеспечить финансирование прорывных проектов", - пояснил руководитель региона.