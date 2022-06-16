https://ria.ru/20220616/ingushetiya-1796230827.html

Ингушетия будет развивать внешнеторговые отношения с зарубежными партнерами

Ингушетия будет развивать внешнеторговые отношения с зарубежными партнерами - РИА Новости, 17.06.2022

Ингушетия будет развивать внешнеторговые отношения с зарубежными партнерами

Ингушетия намерена развивать внешнеторговые отношения со странами ближнего зарубежья и в перспективе рассматривает развитие отношений с КНР, Ираном и странами... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-16T19:19

2022-06-16T19:19

2022-06-17T18:25

республика ингушетия

китай

иран

ближний восток

пмэф

махмуд-али калиматов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Ингушетия намерена развивать внешнеторговые отношения со странами ближнего зарубежья и в перспективе рассматривает развитие отношений с КНР, Ираном и странами Ближнего Востока, сообщил РИА Новости в ходе ПМЭФ глава региона Махмуд-Али Калиматов."В 2022 году регион планирует обеспечить внешнеторговый сегмент экономики за счет открытия новых торговых рынков в рамках имеющихся соглашений о взаимодействии с Республикой Беларусь, Азербайджаном, Узбекистаном, Абхазией", - сказал Калиматов.Он добавил, что Белоруссией была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сфере экономики, образования, спорта, и уже имеется план реализации, который окажет существенную роль в стабилизации ситуации."Как перспективное нами рассматривается развитие отношений с Китаем, Ираном, а также со странами Ближнего Востока и Северной Африки", - заметил глава Ингушетии.Калиматов также сообщил, что в регионе разработана модель экономического развития до 2030 года стоимостью более 13 миллиардов рублей, которая защищена в правительстве РФ.В ней определены пять прорывных проектов: строительство тепличного комплекса на 22 гектарах, развитие туристического комплекса "Армхи", создание индустриального парка "Джейрах" по производству доломитовой муки и создание промышленного парка "Магас" для кластера алюминиевой промышленности, а также развитие солнечной генерации.

https://ria.ru/20220505/kirpich-1786985567.html

китай

иран

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, иран, ближний восток, пмэф, махмуд-али калиматов