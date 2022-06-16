https://ria.ru/20220616/importozameschenie-1795895823.html
Путин поручил доложить о работе по импортозамещению
Путин поручил доложить о работе по импортозамещению - РИА Новости, 16.06.2022
Путин поручил доложить о работе по импортозамещению
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию автопрома просил доложить о том, как идет работа по импортозамещению. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:50
2022-06-16T18:50
2022-06-16T18:55
россия
импортозамещение
экономика
авто
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию автопрома просил доложить о том, как идет работа по импортозамещению."Хотел бы напомнить, что с 2014 года у нас реализуются специальные программы импортозамещения. Рассчитываю сегодня услышать о том, как идет работа по этому направлению", - сказал он.Путин также подчеркнул, что нельзя замыкаться на текущих проблемах автопрома, нужно думать и о стратегии развития отрасли.
https://ria.ru/20220616/avtovaz-1795777952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, импортозамещение, экономика, авто, владимир путин
18:50 16.06.2022 (обновлено: 18:55 16.06.2022)
Путин поручил доложить о работе по импортозамещению
Президент Путин поручил доложить о том, как идет работа по импортозамещению