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Путин поручил доложить о работе по импортозамещению - РИА Новости, 16.06.2022
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Путин поручил доложить о работе по импортозамещению
Путин поручил доложить о работе по импортозамещению - РИА Новости, 16.06.2022
Путин поручил доложить о работе по импортозамещению
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию автопрома просил доложить о том, как идет работа по импортозамещению. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:50
2022-06-16T18:55
россия
импортозамещение
экономика
авто
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию автопрома просил доложить о том, как идет работа по импортозамещению."Хотел бы напомнить, что с 2014 года у нас реализуются специальные программы импортозамещения. Рассчитываю сегодня услышать о том, как идет работа по этому направлению", - сказал он.Путин также подчеркнул, что нельзя замыкаться на текущих проблемах автопрома, нужно думать и о стратегии развития отрасли.
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россия, импортозамещение, экономика, авто, владимир путин
18:50 16.06.2022 (обновлено: 18:55 16.06.2022)
 
Путин поручил доложить о работе по импортозамещению

Президент Путин поручил доложить о том, как идет работа по импортозамещению

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию автопрома просил доложить о том, как идет работа по импортозамещению.
"Хотел бы напомнить, что с 2014 года у нас реализуются специальные программы импортозамещения. Рассчитываю сегодня услышать о том, как идет работа по этому направлению", - сказал он.
Путин также подчеркнул, что нельзя замыкаться на текущих проблемах автопрома, нужно думать и о стратегии развития отрасли.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 14:47Петербургский международный экономический форум — 2022
"АвтоВАЗ" сможет выпускать Renault Sandero и Logan под брендом Lada
 
РоссияИмпортозамещениеЭкономикаАвтоВладимир Путин
 
 
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