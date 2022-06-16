https://ria.ru/20220616/importozameschenie-1795895823.html

Путин поручил доложить о работе по импортозамещению

Путин поручил доложить о работе по импортозамещению - РИА Новости, 16.06.2022

Путин поручил доложить о работе по импортозамещению

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию автопрома просил доложить о том, как идет работа по импортозамещению. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:50

2022-06-16T18:50

2022-06-16T18:55

россия

импортозамещение

экономика

авто

владимир путин

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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию автопрома просил доложить о том, как идет работа по импортозамещению."Хотел бы напомнить, что с 2014 года у нас реализуются специальные программы импортозамещения. Рассчитываю сегодня услышать о том, как идет работа по этому направлению", - сказал он.Путин также подчеркнул, что нельзя замыкаться на текущих проблемах автопрома, нужно думать и о стратегии развития отрасли.

https://ria.ru/20220616/avtovaz-1795777952.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, импортозамещение, экономика, авто, владимир путин