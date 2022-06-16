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Дети, рожденные в Запорожье после 24 февраля, станут гражданами России - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/grazhdanstvo-1795738939.html
Дети, рожденные в Запорожье после 24 февраля, станут гражданами России
Дети, рожденные в Запорожье после 24 февраля, станут гражданами России - РИА Новости, 16.06.2022
Дети, рожденные в Запорожье после 24 февраля, станут гражданами России
Дети, рожденные в Запорожской области после 24 февраля, автоматически станут гражданами Российской Федерации, сообщил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:14
2022-06-16T13:26
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Дети, рожденные в Запорожской области после 24 февраля, автоматически станут гражданами Российской Федерации, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее об аналогичном решении было объявлено в Херсонской области.По словам Рогова, с момента начала специальной военной операции режим Зеленского заблокировал выдачу свидетельств о рождении и о регистрации браков украинского образца на освобожденной территории."Начиная с марта родители массово жаловались на возникшую проблему. Мы предложили им написать обращения на имя президента Российской Федерации с просьбой помочь в решении гуманитарной проблемы. Ребенка без документов невозможно лечить, выдавать пособие и прочие, так как его документально как бы и нет. Таких обращений было отправлено сотни. Мы получили ответ из администрации президента Российской Федерации, что дети будут получать российское гражданство автоматически. Также у нас уже по российским законам регистрируются браки", - сказал Рогов.По его словам, на сегодня киевский режим выдает только свидетельства о смерти."Свидетельства о смерти они не прекратили выдавать. А тем временем Россия выдает свидетельства о рождении и свидетельства о браке. Это глубоко символично. Режим Зеленского несет смерть, а большая Россия несет жизнь, семью и уверенность в завтрашнем дне", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220615/pasport-1795349689.html
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запорожская область, херсонская область , россия, общество
13:14 16.06.2022 (обновлено: 13:26 16.06.2022)
 
Дети, рожденные в Запорожье после 24 февраля, станут гражданами России

Дети, рожденные в Запорожье после 24 февраля, автоматически станут гражданами России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРоссийские паспорта жителей Мелитополя
Российские паспорта жителей Мелитополя - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Дети, рожденные в Запорожской области после 24 февраля, автоматически станут гражданами Российской Федерации, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее об аналогичном решении было объявлено в Херсонской области.
По словам Рогова, с момента начала специальной военной операции режим Зеленского заблокировал выдачу свидетельств о рождении и о регистрации браков украинского образца на освобожденной территории.
"Начиная с марта родители массово жаловались на возникшую проблему. Мы предложили им написать обращения на имя президента Российской Федерации с просьбой помочь в решении гуманитарной проблемы. Ребенка без документов невозможно лечить, выдавать пособие и прочие, так как его документально как бы и нет. Таких обращений было отправлено сотни. Мы получили ответ из администрации президента Российской Федерации, что дети будут получать российское гражданство автоматически. Также у нас уже по российским законам регистрируются браки", - сказал Рогов.
Мужчина оформляет документы в паспортном столе на освобожденной территории Украины - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 07:07Специальная военная операция на Украине
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По его словам, на сегодня киевский режим выдает только свидетельства о смерти.
"Свидетельства о смерти они не прекратили выдавать. А тем временем Россия выдает свидетельства о рождении и свидетельства о браке. Это глубоко символично. Режим Зеленского несет смерть, а большая Россия несет жизнь, семью и уверенность в завтрашнем дне", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
В душе мы были всегда близки – жители Мелитополя получили российские паспорта - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 17:49
"В душе мы были всегда близки" – жители Мелитополя получили паспорта РФТоржественная церемония получения российских паспортов прошла в здании горадминистрации Мелитополя. Документ жителям города вручил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, который пообещал горожанам, что "Россия никуда не уйдет". 
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьРоссияОбщество
 
 
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