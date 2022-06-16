13:14 16.06.2022 (обновлено: 13:26 16.06.2022)
Дети, рожденные в Запорожье после 24 февраля, станут гражданами России
Дети, рожденные в Запорожье после 24 февраля, автоматически станут гражданами России
Российские паспорта жителей Мелитополя. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Дети, рожденные в Запорожской области после 24 февраля, автоматически станут гражданами Российской Федерации, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее об аналогичном решении было объявлено в Херсонской области.
По словам Рогова, с момента начала специальной военной операции режим Зеленского заблокировал выдачу свидетельств о рождении и о регистрации браков украинского образца на освобожденной территории.
"Начиная с марта родители массово жаловались на возникшую проблему. Мы предложили им написать обращения на имя президента Российской Федерации с просьбой помочь в решении гуманитарной проблемы. Ребенка без документов невозможно лечить, выдавать пособие и прочие, так как его документально как бы и нет. Таких обращений было отправлено сотни. Мы получили ответ из администрации президента Российской Федерации, что дети будут получать российское гражданство автоматически. Также у нас уже по российским законам регистрируются браки", - сказал Рогов.
По его словам, на сегодня киевский режим выдает только свидетельства о смерти.
"Свидетельства о смерти они не прекратили выдавать. А тем временем Россия выдает свидетельства о рождении и свидетельства о браке. Это глубоко символично. Режим Зеленского несет смерть, а большая Россия несет жизнь, семью и уверенность в завтрашнем дне", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
12 июня, 17:49"В душе мы были всегда близки" – жители Мелитополя получили паспорта РФТоржественная церемония получения российских паспортов прошла в здании горадминистрации Мелитополя. Документ жителям города вручил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, который пообещал горожанам, что "Россия никуда не уйдет".