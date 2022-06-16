https://ria.ru/20220616/grazhdanstvo-1795738939.html

Дети, рожденные в Запорожье после 24 февраля, станут гражданами России

Дети, рожденные в Запорожье после 24 февраля, станут гражданами России - РИА Новости, 16.06.2022

Дети, рожденные в Запорожье после 24 февраля, станут гражданами России

Дети, рожденные в Запорожской области после 24 февраля, автоматически станут гражданами Российской Федерации, сообщил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:14

2022-06-16T13:14

2022-06-16T13:26

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Дети, рожденные в Запорожской области после 24 февраля, автоматически станут гражданами Российской Федерации, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее об аналогичном решении было объявлено в Херсонской области.По словам Рогова, с момента начала специальной военной операции режим Зеленского заблокировал выдачу свидетельств о рождении и о регистрации браков украинского образца на освобожденной территории."Начиная с марта родители массово жаловались на возникшую проблему. Мы предложили им написать обращения на имя президента Российской Федерации с просьбой помочь в решении гуманитарной проблемы. Ребенка без документов невозможно лечить, выдавать пособие и прочие, так как его документально как бы и нет. Таких обращений было отправлено сотни. Мы получили ответ из администрации президента Российской Федерации, что дети будут получать российское гражданство автоматически. Также у нас уже по российским законам регистрируются браки", - сказал Рогов.По его словам, на сегодня киевский режим выдает только свидетельства о смерти."Свидетельства о смерти они не прекратили выдавать. А тем временем Россия выдает свидетельства о рождении и свидетельства о браке. Это глубоко символично. Режим Зеленского несет смерть, а большая Россия несет жизнь, семью и уверенность в завтрашнем дне", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220615/pasport-1795349689.html

https://ria.ru/20220612/pasporta-1794925011.html

запорожская область

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, херсонская область , россия, общество