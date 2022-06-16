https://ria.ru/20220616/gorlovka-1795713559.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:22

2022-06-16T12:22

2022-06-16T13:05

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - отмечается Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220616/obstrel-1795691500.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол