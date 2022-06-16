https://ria.ru/20220616/gaz-1795845105.html

Еще шесть населенных пунктов в МО газифицировали

Еще шесть населенных пунктов в МО газифицировали - РИА Новости, 16.06.2022

Еще шесть населенных пунктов в МО газифицировали

Газ по программе "Социальная газификация" провели еще в шесть населенных пунктов Московской области. Всего за последний год газифицировали 2508 населенных... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:03

2022-06-16T17:03

2022-06-16T17:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Газ по программе "Социальная газификация" провели еще в шесть населенных пунктов Московской области. Всего за последний год газифицировали 2508 населенных пунктов, сообщил телеканал "360".Теперь газ появился в деревнях Калиновка Ленинского городского округа, Речки Коломенского городского округа, Савельево городского округа Дмитровский, Яковлево Подольского округа, Сырнево и Лоза городского округа Сергиево-Посадский.Программа социальной газификации стартовала в июне прошлого года и должна завершиться до конца 2022 года. На данный момент выполнено уже 60% плана.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)