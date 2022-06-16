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Еще шесть населенных пунктов в МО газифицировали
Еще шесть населенных пунктов в МО газифицировали - РИА Новости, 16.06.2022
Еще шесть населенных пунктов в МО газифицировали
Газ по программе "Социальная газификация" провели еще в шесть населенных пунктов Московской области. Всего за последний год газифицировали 2508 населенных... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:03
2022-06-16T17:03
2022-06-16T17:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Газ по программе "Социальная газификация" провели еще в шесть населенных пунктов Московской области. Всего за последний год газифицировали 2508 населенных пунктов, сообщил телеканал "360".Теперь газ появился в деревнях Калиновка Ленинского городского округа, Речки Коломенского городского округа, Савельево городского округа Дмитровский, Яковлево Подольского округа, Сырнево и Лоза городского округа Сергиево-Посадский.Программа социальной газификации стартовала в июне прошлого года и должна завершиться до конца 2022 года. На данный момент выполнено уже 60% плана.
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московская область (подмосковье)