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Австрийская OMV сообщила о сокращении поставок газа из России - РИА Новости, 16.06.2022
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Австрийская OMV сообщила о сокращении поставок газа из России
Австрийская OMV сообщила о сокращении поставок газа из России - РИА Новости, 16.06.2022
Австрийская OMV сообщила о сокращении поставок газа из России
Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила РИА Новости, что снабжение клиентов газом в данный момент обеспечено, несмотря на сокращение поставок из России. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:42
2022-06-16T14:42
экономика
австрия
газпром
в мире
россия
природный газ
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ВЕНА, 16 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила РИА Новости, что снабжение клиентов газом в данный момент обеспечено, несмотря на сокращение поставок из России."Мы можем подтвердить, что "Газпром" проинформировал нас о снижении объемов поставок. При необходимости - в настоящее время спрос значительно ниже - эти объемы можно будет заменить объемами хранения и объемами со спотового рынка. Снабжение наших клиентов на данный момент обеспечено", - сообщили в компании.Ранее Минэнергетики Австрии сообщило об уведомлении "Газпрома" о сокращенных поставках газа из-за технического дефекта. При это в министерстве отметили, что в настоящее время нет признаков остановки поставок.
https://ria.ru/20220616/gaz-1795750210.html
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экономика, австрия, газпром, в мире, россия, природный газ
14:42 16.06.2022
 
Австрийская OMV сообщила о сокращении поставок газа из России

"Газпром" проинформировал австрийскую OMV о сокращении объемов поставок газа из России

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
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ВЕНА, 16 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила РИА Новости, что снабжение клиентов газом в данный момент обеспечено, несмотря на сокращение поставок из России.
"Мы можем подтвердить, что "Газпром" проинформировал нас о снижении объемов поставок. При необходимости - в настоящее время спрос значительно ниже - эти объемы можно будет заменить объемами хранения и объемами со спотового рынка. Снабжение наших клиентов на данный момент обеспечено", - сообщили в компании.
Ранее Минэнергетики Австрии сообщило об уведомлении "Газпрома" о сокращенных поставках газа из-за технического дефекта. При это в министерстве отметили, что в настоящее время нет признаков остановки поставок.
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