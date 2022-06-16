https://ria.ru/20220616/gaz-1795774863.html

Австрийская OMV сообщила о сокращении поставок газа из России

Австрийская OMV сообщила о сокращении поставок газа из России - РИА Новости, 16.06.2022

Австрийская OMV сообщила о сокращении поставок газа из России

Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила РИА Новости, что снабжение клиентов газом в данный момент обеспечено, несмотря на сокращение поставок из России. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:42

2022-06-16T14:42

2022-06-16T14:42

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природный газ

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ВЕНА, 16 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила РИА Новости, что снабжение клиентов газом в данный момент обеспечено, несмотря на сокращение поставок из России."Мы можем подтвердить, что "Газпром" проинформировал нас о снижении объемов поставок. При необходимости - в настоящее время спрос значительно ниже - эти объемы можно будет заменить объемами хранения и объемами со спотового рынка. Снабжение наших клиентов на данный момент обеспечено", - сообщили в компании.Ранее Минэнергетики Австрии сообщило об уведомлении "Газпрома" о сокращенных поставках газа из-за технического дефекта. При это в министерстве отметили, что в настоящее время нет признаков остановки поставок.

https://ria.ru/20220616/gaz-1795750210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, австрия, газпром, в мире, россия, природный газ