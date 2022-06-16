https://ria.ru/20220616/gaz-1795774863.html
Австрийская OMV сообщила о сокращении поставок газа из России
Австрийская OMV сообщила о сокращении поставок газа из России - РИА Новости, 16.06.2022
Австрийская OMV сообщила о сокращении поставок газа из России
Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила РИА Новости, что снабжение клиентов газом в данный момент обеспечено, несмотря на сокращение поставок из России. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:42
2022-06-16T14:42
2022-06-16T14:42
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ВЕНА, 16 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила РИА Новости, что снабжение клиентов газом в данный момент обеспечено, несмотря на сокращение поставок из России."Мы можем подтвердить, что "Газпром" проинформировал нас о снижении объемов поставок. При необходимости - в настоящее время спрос значительно ниже - эти объемы можно будет заменить объемами хранения и объемами со спотового рынка. Снабжение наших клиентов на данный момент обеспечено", - сообщили в компании.Ранее Минэнергетики Австрии сообщило об уведомлении "Газпрома" о сокращенных поставках газа из-за технического дефекта. При это в министерстве отметили, что в настоящее время нет признаков остановки поставок.
https://ria.ru/20220616/gaz-1795750210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, австрия, газпром, в мире, россия, природный газ
Австрийская OMV сообщила о сокращении поставок газа из России
"Газпром" проинформировал австрийскую OMV о сокращении объемов поставок газа из России