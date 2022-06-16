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В Германии заявили о снижении поставок газа до 40% от максимальной мощности - РИА Новости, 16.06.2022
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В Германии заявили о снижении поставок газа до 40% от максимальной мощности
В Германии заявили о снижении поставок газа до 40% от максимальной мощности - РИА Новости, 16.06.2022
В Германии заявили о снижении поставок газа до 40% от максимальной мощности
Приток газа по трубопроводу "Северный поток 1" снизился до 40% от максимальных технических мощностей, сообщает в четверг федеральное сетевое агентство Германии, РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:22
2022-06-16T14:32
экономика
германия
в мире
природный газ
россия
северный поток
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БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Приток газа по трубопроводу "Северный поток 1" снизился до 40% от максимальных технических мощностей, сообщает в четверг федеральное сетевое агентство Германии, отмечая при этом, что газоснабжение страны остается стабильным."Приток газа из "Северного потока 1" вчера с 23.00 снизился до примерно 40% максимальной мощности", - говорится в сообщении ведомства.При этом регулятор отмечает, что газоснабжение Германии остается стабильным, безопасность газоснабжения обеспечена. Газохранилища заполнены на 55,95%.
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экономика, германия, в мире, природный газ, россия, северный поток
14:22 16.06.2022 (обновлено: 14:32 16.06.2022)
 
В Германии заявили о снижении поставок газа до 40% от максимальной мощности

Немецкий регулятор: поставки газа по "Северному потоку" снизились до 40% от максимума

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Приток газа по трубопроводу "Северный поток 1" снизился до 40% от максимальных технических мощностей, сообщает в четверг федеральное сетевое агентство Германии, отмечая при этом, что газоснабжение страны остается стабильным.
"Приток газа из "Северного потока 1" вчера с 23.00 снизился до примерно 40% максимальной мощности", - говорится в сообщении ведомства.
При этом регулятор отмечает, что газоснабжение Германии остается стабильным, безопасность газоснабжения обеспечена. Газохранилища заполнены на 55,95%.
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