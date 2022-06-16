https://ria.ru/20220616/gaz-1795767397.html

В Германии заявили о снижении поставок газа до 40% от максимальной мощности

В Германии заявили о снижении поставок газа до 40% от максимальной мощности - РИА Новости, 16.06.2022

В Германии заявили о снижении поставок газа до 40% от максимальной мощности

Приток газа по трубопроводу "Северный поток 1" снизился до 40% от максимальных технических мощностей, сообщает в четверг федеральное сетевое агентство Германии, РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:22

2022-06-16T14:22

2022-06-16T14:32

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БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Приток газа по трубопроводу "Северный поток 1" снизился до 40% от максимальных технических мощностей, сообщает в четверг федеральное сетевое агентство Германии, отмечая при этом, что газоснабжение страны остается стабильным."Приток газа из "Северного потока 1" вчера с 23.00 снизился до примерно 40% максимальной мощности", - говорится в сообщении ведомства.При этом регулятор отмечает, что газоснабжение Германии остается стабильным, безопасность газоснабжения обеспечена. Газохранилища заполнены на 55,95%.

https://ria.ru/20220616/gaz-1795750210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, германия, в мире, природный газ, россия, северный поток