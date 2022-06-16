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Макрон направляется в Киев вместе с Шольцем и Драги на поезде - РИА Новости, 16.06.2022
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Макрон направляется в Киев вместе с Шольцем и Драги на поезде
Макрон направляется в Киев вместе с Шольцем и Драги на поезде - РИА Новости, 16.06.2022
Макрон направляется в Киев вместе с Шольцем и Драги на поезде
Елисейский дворец подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон направляется на Украину вместе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T08:59
2022-06-16T09:18
в мире
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Елисейский дворец подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон направляется на Украину вместе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги на поезде, сообщает агентство Франс Пресс."Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги вместе сели на специальный поезд, направляющийся в Киев, сообщили в четверг Елисейский дворец, а также итальянские и немецкие СМИ", - отмечает агентство.Ранее Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о визите Макрона в Киев на этой неделе, уточнив, что дата такого визита "не определена". В Париже также добавляли, что визит французского лидера на Украину состоится тогда, когда будет "полезен президенту (Владимиру) Зеленскому".Позднее итальянский новостной телеканал RaiNews24 сообщил, что премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину.
https://ria.ru/20220615/frantsiya-1795613360.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220615/makron-1795443032.html
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в мире, франция, эммануэль макрон
08:59 16.06.2022 (обновлено: 09:18 16.06.2022)
 
Макрон направляется в Киев вместе с Шольцем и Драги на поезде

Президент Франции Макрон направляется в Киев вместе с Шольцем и Драги на поезде

© AFP 2022 / Ludovic MarinПремьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в поезде, который следует в Киев
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в поезде, который следует в Киев - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в поезде, который следует в Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Елисейский дворец подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон направляется на Украину вместе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги на поезде, сообщает агентство Франс Пресс.
"Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги вместе сели на специальный поезд, направляющийся в Киев, сообщили в четверг Елисейский дворец, а также итальянские и немецкие СМИ", - отмечает агентство.
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15 июня, 22:53Специальная военная операция на Украине
Французы разозлились на Зеленского из-за ситуации с визитом Макрона в Киев
Ранее Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о визите Макрона в Киев на этой неделе, уточнив, что дата такого визита "не определена". В Париже также добавляли, что визит французского лидера на Украину состоится тогда, когда будет "полезен президенту (Владимиру) Зеленскому".
Позднее итальянский новостной телеканал RaiNews24 сообщил, что премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прощаются после встречи в Нормандском формате - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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