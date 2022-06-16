https://ria.ru/20220616/frantsiya-1795641119.html
Макрон направляется в Киев вместе с Шольцем и Драги на поезде
Макрон направляется в Киев вместе с Шольцем и Драги на поезде - РИА Новости, 16.06.2022
Макрон направляется в Киев вместе с Шольцем и Драги на поезде
Елисейский дворец подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон направляется на Украину вместе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T08:59
2022-06-16T08:59
2022-06-16T09:18
в мире
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Елисейский дворец подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон направляется на Украину вместе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги на поезде, сообщает агентство Франс Пресс."Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги вместе сели на специальный поезд, направляющийся в Киев, сообщили в четверг Елисейский дворец, а также итальянские и немецкие СМИ", - отмечает агентство.Ранее Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о визите Макрона в Киев на этой неделе, уточнив, что дата такого визита "не определена". В Париже также добавляли, что визит французского лидера на Украину состоится тогда, когда будет "полезен президенту (Владимиру) Зеленскому".Позднее итальянский новостной телеканал RaiNews24 сообщил, что премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину.
https://ria.ru/20220615/frantsiya-1795613360.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220615/makron-1795443032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон
08:59 16.06.2022 (обновлено: 09:18 16.06.2022)
Макрон направляется в Киев вместе с Шольцем и Драги на поезде
Президент Франции Макрон направляется в Киев вместе с Шольцем и Драги на поезде
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Елисейский дворец подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон направляется на Украину вместе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги на поезде, сообщает агентство Франс Пресс
.
"Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги вместе сели на специальный поезд, направляющийся в Киев, сообщили в четверг Елисейский дворец, а также итальянские и немецкие СМИ", - отмечает агентство.
Ранее Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о визите Макрона в Киев на этой неделе, уточнив, что дата такого визита "не определена". В Париже также добавляли, что визит французского лидера на Украину состоится тогда, когда будет "полезен президенту (Владимиру) Зеленскому".
Позднее итальянский новостной телеканал RaiNews24 сообщил, что премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину.