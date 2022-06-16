https://ria.ru/20220616/frantsiya-1795641119.html

Макрон направляется в Киев вместе с Шольцем и Драги на поезде

Макрон направляется в Киев вместе с Шольцем и Драги на поезде - РИА Новости, 16.06.2022

Макрон направляется в Киев вместе с Шольцем и Драги на поезде

Елисейский дворец подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон направляется на Украину вместе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T08:59

2022-06-16T08:59

2022-06-16T09:18

в мире

франция

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795643937_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_9d8c56b91925eb17e1d1ef0bdaefc15d.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Елисейский дворец подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон направляется на Украину вместе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги на поезде, сообщает агентство Франс Пресс."Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги вместе сели на специальный поезд, направляющийся в Киев, сообщили в четверг Елисейский дворец, а также итальянские и немецкие СМИ", - отмечает агентство.Ранее Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о визите Макрона в Киев на этой неделе, уточнив, что дата такого визита "не определена". В Париже также добавляли, что визит французского лидера на Украину состоится тогда, когда будет "полезен президенту (Владимиру) Зеленскому".Позднее итальянский новостной телеканал RaiNews24 сообщил, что премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину.

https://ria.ru/20220615/frantsiya-1795613360.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220615/makron-1795443032.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, эммануэль макрон