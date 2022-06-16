https://ria.ru/20220616/finansirovanie-1795738603.html
ВТБ профинансирует строительство жилья компанией "Неометрия" на юге России
ВТБ профинансирует строительство жилья компанией "Неометрия" на юге России - РИА Новости, 16.06.2022
ВТБ профинансирует строительство жилья компанией "Неометрия" на юге России
Инвестиционный холдинг Alias Group и ВТБ на ПМЭФ-2022 заключили соглашение о финансировании проектов входящего в холдинг девелопера "Неометрия" в Краснодарском... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:14
2022-06-16T13:14
2022-06-16T13:14
втб
новороссийск
краснодарский край
ростовская область
денис бортников
жилье
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Инвестиционный холдинг Alias Group и ВТБ на ПМЭФ-2022 заключили соглашение о финансировании проектов входящего в холдинг девелопера "Неометрия" в Краснодарском крае и Ростовской области общей площадью более 200 тысяч квадратных метров.Как сообщает пресс-служба банка, бюджет проектов превышает 12 миллиардов рублей.ВТБ и Alias Group планируют развивать новые цифровые сервисы для взаимодействия банка и застройщика при реализации строительных проектов, а также наращивать сотрудничество в других отраслях, среди которых пищевая промышленность, IT-технологии, сфера услуг и другие.Соглашение подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и основатель Alias Group Борис Юнанов."Поддержка жилищного строительства в новых экономических условиях – один из стратегических приоритетов ВТБ. Сегодня эта отрасль занимает четверть объема нашего кредитного портфеля клиентов среднего и малого бизнеса. При поддержке банка "Неометрия" уже ведет строительство почти 170 тысяч квадратных метров жилья. Реализация новых договоренностей с компанией позволит ввести в эксплуатацию еще более 200 тысяч квадратных метров. В рамках соглашения мы также планируем разработку и внедрение новых банковских технологий, которые повышают удобство застройщиков, прозрачность и эффективность работы строительного бизнеса", – прокомментировал Бортников.По словам Юнанова, партнерство позволит реализовать новые масштабные проекты в Краснодарском крае и Ростовской области."На сегодняшний день федеральный девелопер "Неометрия" ввел в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья, на этапе реализации находится около 1,5 миллиона квадратных метров, на запуске − еще 1,1 миллиона квадратных метров. "Неометрия", как системообразующее предприятие региона, возводит комфортные жилые и гостиничные комплексы, создает социальную инфраструктуру и участвует в муниципальных градостроительных программах. Сотрудничество с ВТБ станет логичным продолжением взаимовыгодных отношений и будет способствовать развитию отрасли", – отметил Юнанов.ВТБ – один из ключевых партнеров федерального девелопера "Неометрия". При финансовой поддержке банка компания уже реализует крупные проекты в строительстве – жилой комплекс "Облака-2" в Новороссийске, а также ЖК "Флора" и гостиничный комплекс "Нескучный сад" в Сочи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, новороссийск, краснодарский край, ростовская область, денис бортников, жилье, новости компаний - экономика
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Инвестиционный холдинг Alias Group и ВТБ на ПМЭФ-2022 заключили соглашение о финансировании проектов входящего в холдинг девелопера "Неометрия" в Краснодарском крае и Ростовской области общей площадью более 200 тысяч квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба банка, бюджет проектов превышает 12 миллиардов рублей.
ВТБ
и Alias Group планируют развивать новые цифровые сервисы для взаимодействия банка и застройщика при реализации строительных проектов, а также наращивать сотрудничество в других отраслях, среди которых пищевая промышленность, IT-технологии, сфера услуг и другие.
Соглашение подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников
и основатель Alias Group Борис Юнанов.
"Поддержка жилищного строительства в новых экономических условиях – один из стратегических приоритетов ВТБ. Сегодня эта отрасль занимает четверть объема нашего кредитного портфеля клиентов среднего и малого бизнеса. При поддержке банка "Неометрия" уже ведет строительство почти 170 тысяч квадратных метров жилья. Реализация новых договоренностей с компанией позволит ввести в эксплуатацию еще более 200 тысяч квадратных метров. В рамках соглашения мы также планируем разработку и внедрение новых банковских технологий, которые повышают удобство застройщиков, прозрачность и эффективность работы строительного бизнеса", – прокомментировал Бортников.
По словам Юнанова, партнерство позволит реализовать новые масштабные проекты в Краснодарском крае
и Ростовской области
.
"На сегодняшний день федеральный девелопер "Неометрия" ввел в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья, на этапе реализации находится около 1,5 миллиона квадратных метров, на запуске − еще 1,1 миллиона квадратных метров. "Неометрия", как системообразующее предприятие региона, возводит комфортные жилые и гостиничные комплексы, создает социальную инфраструктуру и участвует в муниципальных градостроительных программах. Сотрудничество с ВТБ станет логичным продолжением взаимовыгодных отношений и будет способствовать развитию отрасли", – отметил Юнанов.
ВТБ – один из ключевых партнеров федерального девелопера "Неометрия". При финансовой поддержке банка компания уже реализует крупные проекты в строительстве – жилой комплекс "Облака-2" в Новороссийске
, а также ЖК "Флора" и гостиничный комплекс "Нескучный сад" в Сочи
.