https://ria.ru/20220616/feyk-1795925616.html

ARD признал фейк о "российской атаке" на Донецк и скрыл число жертв

ARD признал фейк о "российской атаке" на Донецк и скрыл число жертв - РИА Новости, 16.06.2022

ARD признал фейк о "российской атаке" на Донецк и скрыл число жертв

Немецкий телеканал ARD признал, что опубликовал фейк о "российском нападении" на Донецк, однако при этом убрал из сюжета подробности о "зверствах" и жертвах. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T20:30

2022-06-16T20:30

2022-06-16T21:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Немецкий телеканал ARD признал, что опубликовал фейк о "российском нападении" на Донецк, однако при этом убрал из сюжета подробности о "зверствах" и жертвах.Видеоматериал об обстреле столицы ДНР был опубликован Tagesschau 13 июня. В сюжете утверждалось, что атаку совершила российская сторона, хотя в действительности ее устроили ВСУ.Сегодня на сайте Tagesschau появилось опровержение. Редакция заявила, что допустила непреднамеренную ошибку, несмотря на то, что в материале Reuters, на который ссылалось издание, информация была представлена верно."Мы не заметили ошибки в принятии материала <…> и сожалеем об этом", — говорится в публикации.Также сообщается, что сюжет был отредактирован и обновлен.При этом в обновленной версии репортажа исчезли данные о погибших и упоминание о том, кто устроил обстрел.В понедельник украинские силовики в течение дня вели массированный обстрел Донецка, какого, по словам местных жителей, не было с 2015 года. ВСУ выпустили по Буденновскому району, где находится Майский рынок, три снаряда калибра 155 миллиметров. На месте взрыва начался пожар. При обстреле рынка погибли пять мирных жителей, среди них 11-летний мальчик. Ранения получили еще 18 человек, в том числе двое детей. Атакам в этот день подверглись и другие районы столицы ДНР — Кировский, Куйбышевский и Киевский, где из-за этого загорелся газопровод.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220612/obstrel-1794965948.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, германия, ard