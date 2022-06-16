20:30 16.06.2022 (обновлено: 21:23 16.06.2022)
ARD признал фейк о "российской атаке" на Донецк и скрыл число жертв
Немецкий канал ARD признал фейк о российской атаке на Донецк и скрыл данные о жертвах
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка
Сотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Немецкий телеканал ARD признал, что опубликовал фейк о "российском нападении" на Донецк, однако при этом убрал из сюжета подробности о "зверствах" и жертвах.
Сегодня на сайте Tagesschau появилось опровержение. Редакция заявила, что допустила непреднамеренную ошибку, несмотря на то, что в материале Reuters, на который ссылалось издание, информация была представлена верно.
"Мы не заметили ошибки в принятии материала <…> и сожалеем об этом", — говорится в публикации.
Также сообщается, что сюжет был отредактирован и обновлен.
При этом в обновленной версии репортажа исчезли данные о погибших и упоминание о том, кто устроил обстрел.
В понедельник украинские силовики в течение дня вели массированный обстрел Донецка, какого, по словам местных жителей, не было с 2015 года. ВСУ выпустили по Буденновскому району, где находится Майский рынок, три снаряда калибра 155 миллиметров. На месте взрыва начался пожар. При обстреле рынка погибли пять мирных жителей, среди них 11-летний мальчик. Ранения получили еще 18 человек, в том числе двое детей. Атакам в этот день подверглись и другие районы столицы ДНР — Кировский, Куйбышевский и Киевский, где из-за этого загорелся газопровод.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.