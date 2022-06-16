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Путин поддержал идею по увеличению производства электромобилей - РИА Новости, 16.06.2022
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Путин поддержал идею по увеличению производства электромобилей
Путин поддержал идею по увеличению производства электромобилей - РИА Новости, 16.06.2022
Путин поддержал идею по увеличению производства электромобилей
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по увеличению объемов производства легковых электрических автомобилей, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T21:54
2022-06-16T22:29
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
денис мантуров
владимир путин
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СТРЕЛЬНА (Санкт-Петербург), 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по увеличению объемов производства легковых электрических автомобилей, сообщил журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров."С учетом того, что уже подписаны специнвестконтракты по производству электрических легковых автомобилей и с учетом планов наших автопроизводителей по увеличению объемов производства этой техники, мы считаем это одним из перспективных направлений. Президент поддержал эту инициативу, и мы доложили президенту о том, какие планы есть у автопроизводителей в части продолжения мер по локализации, по сохранению программ по развитию компонентной отрасли в части наращивания технологического суверенитета в этой области. И главное - унификация, то есть если государство предоставляет меры поддержки, в частности на льготные займы по развитию автокомпанентов, то важно, чтобы автопроизводители находили точки соприкосновения для унификации. Где-то по двигателям, где-то по автоматической коробке передач, ну и по платформе в целом, в том числе по фурнитуре, по узлам и агрегатам", - сказал Мантуров по итогам совещания у главы государства по вопросам развития автопрома.Министр добавил, что "президент поставил задачу расширять компетенции по автомобильному инжинирингу, по наращиванию этих базовых направлений, чтобы наша отрасль была максимально независимой".Говоря о выделении бюджетных средств на льготное автокредитование, Мантуров пояснил, что "это так же, как и было в прошлом году, в частности это предоставление скидки на первый платеж, за счет этого покупателю предоставляется скидка". Отвечая на вопрос, какой будет эта скидка, глава Минпромторга сказал: "Мы обсчитаем это в ближайшее время, когда уже правила будут выходить, банки получат такую возможность".Он добавил также, что ставка по льготным займам Фонда развития промышленности по автокомпонентной программе составляет 1% годовых.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, денис мантуров, владимир путин
21:54 16.06.2022 (обновлено: 22:29 16.06.2022)
 
Путин поддержал идею по увеличению производства электромобилей

Мантуров заявил, что Путин поддержал инициативу по увеличению производства электромобилей

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЭлектромобили таксопарка на федеральной территории Сириус в Сочи
Электромобили таксопарка на федеральной территории Сириус в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Электромобили таксопарка на федеральной территории Сириус в Сочи. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА (Санкт-Петербург), 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по увеличению объемов производства легковых электрических автомобилей, сообщил журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
"С учетом того, что уже подписаны специнвестконтракты по производству электрических легковых автомобилей и с учетом планов наших автопроизводителей по увеличению объемов производства этой техники, мы считаем это одним из перспективных направлений. Президент поддержал эту инициативу, и мы доложили президенту о том, какие планы есть у автопроизводителей в части продолжения мер по локализации, по сохранению программ по развитию компонентной отрасли в части наращивания технологического суверенитета в этой области. И главное - унификация, то есть если государство предоставляет меры поддержки, в частности на льготные займы по развитию автокомпанентов, то важно, чтобы автопроизводители находили точки соприкосновения для унификации. Где-то по двигателям, где-то по автоматической коробке передач, ну и по платформе в целом, в том числе по фурнитуре, по узлам и агрегатам", - сказал Мантуров по итогам совещания у главы государства по вопросам развития автопрома.
Министр добавил, что "президент поставил задачу расширять компетенции по автомобильному инжинирингу, по наращиванию этих базовых направлений, чтобы наша отрасль была максимально независимой".
Говоря о выделении бюджетных средств на льготное автокредитование, Мантуров пояснил, что "это так же, как и было в прошлом году, в частности это предоставление скидки на первый платеж, за счет этого покупателю предоставляется скидка". Отвечая на вопрос, какой будет эта скидка, глава Минпромторга сказал: "Мы обсчитаем это в ближайшее время, когда уже правила будут выходить, банки получат такую возможность".
Он добавил также, что ставка по льготным займам Фонда развития промышленности по автокомпонентной программе составляет 1% годовых.
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ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Фонд развития промышленностиДенис МантуровВладимир Путин
 
 
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