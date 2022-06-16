https://ria.ru/20220616/elektromobili-1795937824.html

Путин поддержал идею по увеличению производства электромобилей

Путин поддержал идею по увеличению производства электромобилей - РИА Новости, 16.06.2022

Путин поддержал идею по увеличению производства электромобилей

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по увеличению объемов производства легковых электрических автомобилей, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T21:54

2022-06-16T21:54

2022-06-16T22:29

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

фонд развития промышленности

денис мантуров

владимир путин

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СТРЕЛЬНА (Санкт-Петербург), 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по увеличению объемов производства легковых электрических автомобилей, сообщил журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров."С учетом того, что уже подписаны специнвестконтракты по производству электрических легковых автомобилей и с учетом планов наших автопроизводителей по увеличению объемов производства этой техники, мы считаем это одним из перспективных направлений. Президент поддержал эту инициативу, и мы доложили президенту о том, какие планы есть у автопроизводителей в части продолжения мер по локализации, по сохранению программ по развитию компонентной отрасли в части наращивания технологического суверенитета в этой области. И главное - унификация, то есть если государство предоставляет меры поддержки, в частности на льготные займы по развитию автокомпанентов, то важно, чтобы автопроизводители находили точки соприкосновения для унификации. Где-то по двигателям, где-то по автоматической коробке передач, ну и по платформе в целом, в том числе по фурнитуре, по узлам и агрегатам", - сказал Мантуров по итогам совещания у главы государства по вопросам развития автопрома.Министр добавил, что "президент поставил задачу расширять компетенции по автомобильному инжинирингу, по наращиванию этих базовых направлений, чтобы наша отрасль была максимально независимой".Говоря о выделении бюджетных средств на льготное автокредитование, Мантуров пояснил, что "это так же, как и было в прошлом году, в частности это предоставление скидки на первый платеж, за счет этого покупателю предоставляется скидка". Отвечая на вопрос, какой будет эта скидка, глава Минпромторга сказал: "Мы обсчитаем это в ближайшее время, когда уже правила будут выходить, банки получат такую возможность".Он добавил также, что ставка по льготным займам Фонда развития промышленности по автокомпонентной программе составляет 1% годовых.

https://ria.ru/20220516/moskva-1788728135.html

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, денис мантуров, владимир путин