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Экономика чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
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Экономика чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, заявил Песков
Экономика чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
Экономика чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, заявил Песков
России предстоит в сжатые сроки компенсировать сокращение импорта на 40-45%, но экономика чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, цитирует американский... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T21:16
2022-06-16T21:29
россия
дмитрий песков
экономика
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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. России предстоит в сжатые сроки компенсировать сокращение импорта на 40-45%, но экономика чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, цитирует американский телеканал CNN пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова."Мы сейчас даже чувствуем себя немного лучше, чем можно было предположить. Конечно, мы осознаем наши проблемы. Мы понимаем, что в очень сжатые сроки должны компенсировать довольно значительное сокращение импорта – более чем на 40-45", - сказал он, согласно сообщению CNN.Песков добавил, что Россия планирует "очень серьезно" нарастить внутреннее производство и инфраструктуру."Чтобы перестроить импорт, нам нужно перестроить направления импорта. Компенсировать западное направление, увеличив импорт с восточного направления. Все это реализуемо, потому что наш мир так велик и так богат", - сказал он.
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россия, дмитрий песков, экономика
21:16 16.06.2022 (обновлено: 21:29 16.06.2022)
 
Экономика чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, заявил Песков

Песков: экономика России чувствует себя лучше, чем можно было ожидать

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. России предстоит в сжатые сроки компенсировать сокращение импорта на 40-45%, но экономика чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, цитирует американский телеканал CNN пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Мы сейчас даже чувствуем себя немного лучше, чем можно было предположить. Конечно, мы осознаем наши проблемы. Мы понимаем, что в очень сжатые сроки должны компенсировать довольно значительное сокращение импорта – более чем на 40-45", - сказал он, согласно сообщению CNN.
Песков добавил, что Россия планирует "очень серьезно" нарастить внутреннее производство и инфраструктуру.
"Чтобы перестроить импорт, нам нужно перестроить направления импорта. Компенсировать западное направление, увеличив импорт с восточного направления. Все это реализуемо, потому что наш мир так велик и так богат", - сказал он.
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