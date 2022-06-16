21:16 16.06.2022 (обновлено: 21:29 16.06.2022)
Экономика чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, заявил Песков
Песков: экономика России чувствует себя лучше, чем можно было ожидать
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. России предстоит в сжатые сроки компенсировать сокращение импорта на 40-45%, но экономика чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, цитирует американский телеканал CNN пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Мы сейчас даже чувствуем себя немного лучше, чем можно было предположить. Конечно, мы осознаем наши проблемы. Мы понимаем, что в очень сжатые сроки должны компенсировать довольно значительное сокращение импорта – более чем на 40-45", - сказал он, согласно сообщению CNN.
Песков добавил, что Россия планирует "очень серьезно" нарастить внутреннее производство и инфраструктуру.
"Чтобы перестроить импорт, нам нужно перестроить направления импорта. Компенсировать западное направление, увеличив импорт с восточного направления. Все это реализуемо, потому что наш мир так велик и так богат", - сказал он.