https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795932508.html

Экономика чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, заявил Песков

Экономика чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022

Экономика чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, заявил Песков

России предстоит в сжатые сроки компенсировать сокращение импорта на 40-45%, но экономика чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, цитирует американский... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T21:16

2022-06-16T21:16

2022-06-16T21:29

россия

дмитрий песков

экономика

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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. России предстоит в сжатые сроки компенсировать сокращение импорта на 40-45%, но экономика чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, цитирует американский телеканал CNN пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова."Мы сейчас даже чувствуем себя немного лучше, чем можно было предположить. Конечно, мы осознаем наши проблемы. Мы понимаем, что в очень сжатые сроки должны компенсировать довольно значительное сокращение импорта – более чем на 40-45", - сказал он, согласно сообщению CNN.Песков добавил, что Россия планирует "очень серьезно" нарастить внутреннее производство и инфраструктуру."Чтобы перестроить импорт, нам нужно перестроить направления импорта. Компенсировать западное направление, увеличив импорт с восточного направления. Все это реализуемо, потому что наш мир так велик и так богат", - сказал он.

https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795925856.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, экономика