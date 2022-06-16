https://ria.ru/20220616/doroga-1795840047.html
Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве заменят до конца июля
Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве заменят до конца июля - РИА Новости, 16.06.2022
Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве заменят до конца июля
Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве частично заменят до конца июля, общая площадь ремонта составит 130 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:56
2022-06-16T16:56
2022-06-16T16:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
общество
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778113437_0:70:3395:1980_1920x0_80_0_0_18821b88f2204558fcdea6557889869d.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве частично заменят до конца июля, общая площадь ремонта составит 130 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.В сообщении отмечается, что ремонт уже ведется на Рождественском, Петровском и Никитском бульварах. Кроме того, будет обновлено покрытие на Яузском, Чистопрудном, Тверском, Страстном, Сретенском, Покровском и Гоголевском бульварах.Уточняется, что замена дорожного покрытия необходима из-за высокой транспортной нагрузки, в результате которой возникает колейность. Она может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.Добавляется, что движение транспорта будет частично ограничено. Водителей попросили быть внимательнее и планировать свой маршрут с учетом изменений.
https://ria.ru/20220615/moskva-1795385987.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778113437_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_762acc7005f138e7a93e13270cc2df1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, общество, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве частично заменят до конца июля, общая площадь ремонта составит 130 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду проводится замена асфальтобетонного покрытия на одной из центральных кольцевых магистралей столицы – Бульварном кольце. Всего отремонтируем 10 участков общей площадью 130 тысяч квадратных метров, работы завершим до конца июля", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в официальном Telegram
-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В сообщении отмечается, что ремонт уже ведется на Рождественском, Петровском и Никитском бульварах. Кроме того, будет обновлено покрытие на Яузском, Чистопрудном, Тверском, Страстном, Сретенском, Покровском и Гоголевском бульварах.
Уточняется, что замена дорожного покрытия необходима из-за высокой транспортной нагрузки, в результате которой возникает колейность. Она может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.
Добавляется, что движение транспорта будет частично ограничено. Водителей попросили быть внимательнее и планировать свой маршрут с учетом изменений.