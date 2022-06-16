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Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве заменят до конца июля - РИА Новости, 16.06.2022
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Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве заменят до конца июля
Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве заменят до конца июля - РИА Новости, 16.06.2022
Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве заменят до конца июля
Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве частично заменят до конца июля, общая площадь ремонта составит 130 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:56
2022-06-16T16:56
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москва
городское хозяйство москвы
общество
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве частично заменят до конца июля, общая площадь ремонта составит 130 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.В сообщении отмечается, что ремонт уже ведется на Рождественском, Петровском и Никитском бульварах. Кроме того, будет обновлено покрытие на Яузском, Чистопрудном, Тверском, Страстном, Сретенском, Покровском и Гоголевском бульварах.Уточняется, что замена дорожного покрытия необходима из-за высокой транспортной нагрузки, в результате которой возникает колейность. Она может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.Добавляется, что движение транспорта будет частично ограничено. Водителей попросили быть внимательнее и планировать свой маршрут с учетом изменений.
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москва, городское хозяйство москвы, общество, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
16:56 16.06.2022
 

Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве заменят до конца июля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗамена асфальтобетонного покрытия в Москве
Замена асфальтобетонного покрытия в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Замена асфальтобетонного покрытия в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве частично заменят до конца июля, общая площадь ремонта составит 130 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду проводится замена асфальтобетонного покрытия на одной из центральных кольцевых магистралей столицы – Бульварном кольце. Всего отремонтируем 10 участков общей площадью 130 тысяч квадратных метров, работы завершим до конца июля", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В сообщении отмечается, что ремонт уже ведется на Рождественском, Петровском и Никитском бульварах. Кроме того, будет обновлено покрытие на Яузском, Чистопрудном, Тверском, Страстном, Сретенском, Покровском и Гоголевском бульварах.
Уточняется, что замена дорожного покрытия необходима из-за высокой транспортной нагрузки, в результате которой возникает колейность. Она может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.
Добавляется, что движение транспорта будет частично ограничено. Водителей попросили быть внимательнее и планировать свой маршрут с учетом изменений.
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