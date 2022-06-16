https://ria.ru/20220616/doroga-1795840047.html

Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве заменят до конца июля

Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве заменят до конца июля - РИА Новости, 16.06.2022

Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве заменят до конца июля

Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве частично заменят до конца июля, общая площадь ремонта составит 130 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:56

2022-06-16T16:56

2022-06-16T16:56

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве частично заменят до конца июля, общая площадь ремонта составит 130 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.В сообщении отмечается, что ремонт уже ведется на Рождественском, Петровском и Никитском бульварах. Кроме того, будет обновлено покрытие на Яузском, Чистопрудном, Тверском, Страстном, Сретенском, Покровском и Гоголевском бульварах.Уточняется, что замена дорожного покрытия необходима из-за высокой транспортной нагрузки, в результате которой возникает колейность. Она может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.Добавляется, что движение транспорта будет частично ограничено. Водителей попросили быть внимательнее и планировать свой маршрут с учетом изменений.

https://ria.ru/20220615/moskva-1795385987.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, общество, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы