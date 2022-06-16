Число раненных при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до двух
ДНР: число раненных при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до двух
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина выносит уцелевшие вещи из дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Мужчина выносит уцелевшие вещи из дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских войск возросло до двух человек, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал об одном раненом.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавших гражданских лицах в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Ворошиловского района Донецка: мужчина 1961 г.р. получил осколочное ранение глаза; мужчина 1971 г.р. получил контузию", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в четверг заявило, что украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.