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Число раненных при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до двух - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/donetsk-1795847459.html
Число раненных при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до двух
Число раненных при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до двух - РИА Новости, 16.06.2022
Число раненных при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до двух
Число пострадавших в результате обстрела Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских войск возросло до двух человек, сообщает представительство РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:07
2022-06-16T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских войск возросло до двух человек, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал об одном раненом."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавших гражданских лицах в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Ворошиловского района Донецка: мужчина 1961 г.р. получил осколочное ранение глаза; мужчина 1971 г.р. получил контузию", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в четверг заявило, что украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.
https://ria.ru/20220616/donetsk-1795820936.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
17:07 16.06.2022
 
Число раненных при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до двух

ДНР: число раненных при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до двух

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина выносит уцелевшие вещи из дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Мужчина выносит уцелевшие вещи из дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Мужчина выносит уцелевшие вещи из дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских войск возросло до двух человек, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал об одном раненом.
Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16:10Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавших гражданских лицах в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Ворошиловского района Донецка: мужчина 1961 г.р. получил осколочное ранение глаза; мужчина 1971 г.р. получил контузию", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в четверг заявило, что украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
13:02Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка ранены мужчина и две женщины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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