https://ria.ru/20220616/donetsk-1795847459.html

Число раненных при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до двух

Число раненных при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до двух - РИА Новости, 16.06.2022

Число раненных при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до двух

Число пострадавших в результате обстрела Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских войск возросло до двух человек, сообщает представительство РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:07

2022-06-16T17:07

2022-06-16T17:07

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских войск возросло до двух человек, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал об одном раненом."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавших гражданских лицах в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Ворошиловского района Донецка: мужчина 1961 г.р. получил осколочное ранение глаза; мужчина 1971 г.р. получил контузию", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в четверг заявило, что украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.

https://ria.ru/20220616/donetsk-1795820936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, нато