https://ria.ru/20220616/donetsk-1795738349.html

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку

Украинские войска в 12.35 (совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:13

2022-06-16T13:13

2022-06-16T13:13

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.35 (совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.35 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220616/donetsk-1795711451.html

https://ria.ru/20220616/obstrel-1795691500.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район