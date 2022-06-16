Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМашина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.35 (совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.35 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.