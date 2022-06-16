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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/donetsk-1795738349.html
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку
Украинские войска в 12.35 (совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:13
2022-06-16T13:13
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.35 (совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.35 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220616/donetsk-1795711451.html
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донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район
13:13 16.06.2022
 
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМашина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.35 (совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.35 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 12:20Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 11:40Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаПетровский район
 
 
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