https://ria.ru/20220616/donetsk-1795734609.html

При обстреле Донецка ранены мужчина и две женщины

При обстреле Донецка ранены мужчина и две женщины - РИА Новости, 16.06.2022

При обстреле Донецка ранены мужчина и две женщины

Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:02

2022-06-16T13:02

2022-06-16T13:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в ДНР сообщали, что в результате обстрела Кировского района ранены мужчина и женщина."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Кировского района Донецка, по улице Керамической, 15 ранение получила женщина 1988 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в четверг сообщало, что украинские войска в 10.30 (совпадает с мск) выпустили по Кировскому району Донецка десять снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220616/obstrel-1795721418.html

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, сцкк