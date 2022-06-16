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При обстреле Донецка ранены мужчина и две женщины - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/donetsk-1795734609.html
При обстреле Донецка ранены мужчина и две женщины
При обстреле Донецка ранены мужчина и две женщины - РИА Новости, 16.06.2022
При обстреле Донецка ранены мужчина и две женщины
Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:02
2022-06-16T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в ДНР сообщали, что в результате обстрела Кировского района ранены мужчина и женщина."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Кировского района Донецка, по улице Керамической, 15 ранение получила женщина 1988 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в четверг сообщало, что украинские войска в 10.30 (совпадает с мск) выпустили по Кировскому району Донецка десять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220616/obstrel-1795721418.html
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, сцкк
13:02 16.06.2022 (обновлено: 13:29 16.06.2022)
 
При обстреле Донецка ранены мужчина и две женщины

В ДНР заявили, что при обстреле Кировского района Донецка ранены мужчина и две женщины

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в Донецке
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее в ДНР сообщали, что в результате обстрела Кировского района ранены мужчина и женщина.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Кировского района Донецка, по улице Керамической, 15 ранение получила женщина 1988 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в четверг сообщало, что украинские войска в 10.30 (совпадает с мск) выпустили по Кировскому району Донецка десять снарядов калибром 122 миллиметра.
Последствия обстрела в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Кировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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