https://ria.ru/20220616/donetsk-1795734609.html
При обстреле Донецка ранены мужчина и две женщины
При обстреле Донецка ранены мужчина и две женщины - РИА Новости, 16.06.2022
При обстреле Донецка ранены мужчина и две женщины
Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:02
2022-06-16T13:02
2022-06-16T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в ДНР сообщали, что в результате обстрела Кировского района ранены мужчина и женщина."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Кировского района Донецка, по улице Керамической, 15 ранение получила женщина 1988 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в четверг сообщало, что украинские войска в 10.30 (совпадает с мск) выпустили по Кировскому району Донецка десять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220616/obstrel-1795721418.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, сцкк
13:02 16.06.2022 (обновлено: 13:29 16.06.2022)
При обстреле Донецка ранены мужчина и две женщины
В ДНР заявили, что при обстреле Кировского района Донецка ранены мужчина и две женщины