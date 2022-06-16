Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка
© РИА НовостиПоследствия обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:28 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.