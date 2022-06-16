https://ria.ru/20220616/donetsk-1795678445.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:09

2022-06-16T11:09

2022-06-16T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:28 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220616/dnr-1795634009.html

https://ria.ru/20220616/obstrel-1795643263.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика