https://ria.ru/20220616/donbass-1795791403.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град" - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"

Украинские войска в 15.10 мск выпустили по Ясиноватой 20 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:16

2022-06-16T15:16

2022-06-16T15:26

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.10 мск выпустили по Ясиноватой 20 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.10 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее в четверг при обстреле Ясиноватой украинскими войсками погибла мирная жительница, также был поврежден ряд домов, перебит газопровод, о чем сообщил штаб обороны ДНР.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220616/obstrel-1795792838.html

https://ria.ru/20220616/gorlovka-1795713559.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина