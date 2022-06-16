https://ria.ru/20220616/donbass-1795769203.html
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 14.10 (совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:27
2022-06-16T14:27
2022-06-16T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 (совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.10 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Предыдущий обстрел Ясиноватой был зафиксирован в 13.58, тогда украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220616/obstrel-1795717416.html
https://ria.ru/20220616/gorlovka-1795713559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой