https://ria.ru/20220616/donbass-1795717202.html
Асад даст указание начать процедуру признания ДНР и ЛНР
Асад даст указание начать процедуру признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.06.2022
Асад даст указание начать процедуру признания ДНР и ЛНР
Президент Сирии Башар Асад заявил делегации ДНР, что даст указание начать процедуру официального признания Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщается в РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:31
2022-06-16T12:31
2022-06-16T12:36
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
сирия
луганская народная республика
фейсал микдад
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил делегации ДНР, что даст указание начать процедуру официального признания Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщается в Telegram-канале мининформации ДНР."Президент Сирии Башар Асад поздравил делегацию ДНР с освобождением большей части республики и заявил, что даст МИД САР указание начать процедуру официального признания ДНР и ЛНР. Глава МИД Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад заверил, что приступят к процедуре незамедлительно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220228/siriya-1775511395.html
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сирия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, башар асад, донецкая народная республика, сирия, луганская народная республика, фейсал микдад, признание днр и лнр в россии
12:31 16.06.2022 (обновлено: 12:36 16.06.2022)
Асад даст указание начать процедуру признания ДНР и ЛНР
Президент Сирии Асад даст указание начать процедуру признания ДНР и ЛНР