https://ria.ru/20220616/donbass-1795717202.html

Асад даст указание начать процедуру признания ДНР и ЛНР

Асад даст указание начать процедуру признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.06.2022

Асад даст указание начать процедуру признания ДНР и ЛНР

Президент Сирии Башар Асад заявил делегации ДНР, что даст указание начать процедуру официального признания Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщается в РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:31

2022-06-16T12:31

2022-06-16T12:36

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в мире

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сирия

луганская народная республика

фейсал микдад

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил делегации ДНР, что даст указание начать процедуру официального признания Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщается в Telegram-канале мининформации ДНР."Президент Сирии Башар Асад поздравил делегацию ДНР с освобождением большей части республики и заявил, что даст МИД САР указание начать процедуру официального признания ДНР и ЛНР. Глава МИД Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад заверил, что приступят к процедуре незамедлительно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220228/siriya-1775511395.html

донецкая народная республика

сирия

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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