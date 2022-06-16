Рейтинг@Mail.ru
Асад даст указание начать процедуру признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/donbass-1795717202.html
Асад даст указание начать процедуру признания ДНР и ЛНР
Асад даст указание начать процедуру признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.06.2022
Асад даст указание начать процедуру признания ДНР и ЛНР
Президент Сирии Башар Асад заявил делегации ДНР, что даст указание начать процедуру официального признания Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщается в РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:31
2022-06-16T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
башар асад
донецкая народная республика
сирия
луганская народная республика
фейсал микдад
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578381391_0:57:1393:840_1920x0_80_0_0_cb75da9666205783ac3825c880f8fd71.jpg
ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил делегации ДНР, что даст указание начать процедуру официального признания Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщается в Telegram-канале мининформации ДНР."Президент Сирии Башар Асад поздравил делегацию ДНР с освобождением большей части республики и заявил, что даст МИД САР указание начать процедуру официального признания ДНР и ЛНР. Глава МИД Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад заверил, что приступят к процедуре незамедлительно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220228/siriya-1775511395.html
донецкая народная республика
сирия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578381391_0:0:1297:972_1920x0_80_0_0_5b57a359802a760bc7f7cf4e62ae93bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, башар асад, донецкая народная республика, сирия, луганская народная республика, фейсал микдад, признание днр и лнр в россии
12:31 16.06.2022 (обновлено: 12:36 16.06.2022)
 
Асад даст указание начать процедуру признания ДНР и ЛНР

Президент Сирии Асад даст указание начать процедуру признания ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил делегации ДНР, что даст указание начать процедуру официального признания Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщается в Telegram-канале мининформации ДНР.
"Президент Сирии Башар Асад поздравил делегацию ДНР с освобождением большей части республики и заявил, что даст МИД САР указание начать процедуру официального признания ДНР и ЛНР. Глава МИД Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад заверил, что приступят к процедуре незамедлительно", - говорится в сообщении.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 11:15Специальная военная операция на Украине
В Сирии заявили о планах развивать сотрудничество с ЛНР и ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБашар АсадДонецкая Народная РеспубликаСирияЛуганская Народная РеспубликаФейсал МикдадПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала