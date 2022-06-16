https://ria.ru/20220616/donbass-1795676770.html

Пушилин заявил, что не собирается бросать ДНР

Пушилин заявил, что не собирается бросать ДНР - РИА Новости, 16.06.2022

Пушилин заявил, что не собирается бросать ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин, отвечая в интервью РИА Новости на вопрос о возможности участия в следующих выборах, заявил, что чувствует ответственность за судьбу... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:04

2022-06-16T11:04

2022-06-16T12:25

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, отвечая в интервью РИА Новости на вопрос о возможности участия в следующих выборах, заявил, что чувствует ответственность за судьбу республики и не намерен ее бросать."Безусловно, я регион не собираюсь бросать, оставлять. Конечно же, я буду прикладывать максимум усилий, чтобы республика развивалась с учетом того, что наши люди должны наконец жить с мирным небом над головой и соответствующим достатком", - сказал Пушилин.По словам главы ДНР, он чувствует себя ответственным за все, что происходит с республикой."Я просто не имею права как-то рассуждать иначе", - подчеркнул Пушилин.

https://ria.ru/20220616/donbass-1795699714.html

https://ria.ru/20220616/pushilin-1795675551.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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Пушилин рассказал РИА Новости, будет ли участвовать в выборах главы ДНР Пушилин рассказал РИА Новости, будет ли участвовать в следующих выборах главы ДНР 2022-06-16T11:04 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин