https://ria.ru/20220616/donbass-1795676770.html
Пушилин заявил, что не собирается бросать ДНР
Пушилин заявил, что не собирается бросать ДНР - РИА Новости, 16.06.2022
Пушилин заявил, что не собирается бросать ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин, отвечая в интервью РИА Новости на вопрос о возможности участия в следующих выборах, заявил, что чувствует ответственность за судьбу... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:04
2022-06-16T11:04
2022-06-16T12:25
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, отвечая в интервью РИА Новости на вопрос о возможности участия в следующих выборах, заявил, что чувствует ответственность за судьбу республики и не намерен ее бросать."Безусловно, я регион не собираюсь бросать, оставлять. Конечно же, я буду прикладывать максимум усилий, чтобы республика развивалась с учетом того, что наши люди должны наконец жить с мирным небом над головой и соответствующим достатком", - сказал Пушилин.По словам главы ДНР, он чувствует себя ответственным за все, что происходит с республикой."Я просто не имею права как-то рассуждать иначе", - подчеркнул Пушилин.
https://ria.ru/20220616/donbass-1795699714.html
https://ria.ru/20220616/pushilin-1795675551.html
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин рассказал РИА Новости, будет ли участвовать в выборах главы ДНР
Пушилин рассказал РИА Новости, будет ли участвовать в следующих выборах главы ДНР
2022-06-16T11:04
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PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
11:04 16.06.2022 (обновлено: 12:25 16.06.2022)
Пушилин заявил, что не собирается бросать ДНР
Глава ДНР Пушилин заявил. что не собирается бросать регион