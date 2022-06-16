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Пушилин заявил, что не собирается бросать ДНР - РИА Новости, 16.06.2022
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Пушилин заявил, что не собирается бросать ДНР
Пушилин заявил, что не собирается бросать ДНР - РИА Новости, 16.06.2022
Пушилин заявил, что не собирается бросать ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин, отвечая в интервью РИА Новости на вопрос о возможности участия в следующих выборах, заявил, что чувствует ответственность за судьбу... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:04
2022-06-16T12:25
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, отвечая в интервью РИА Новости на вопрос о возможности участия в следующих выборах, заявил, что чувствует ответственность за судьбу республики и не намерен ее бросать."Безусловно, я регион не собираюсь бросать, оставлять. Конечно же, я буду прикладывать максимум усилий, чтобы республика развивалась с учетом того, что наши люди должны наконец жить с мирным небом над головой и соответствующим достатком", - сказал Пушилин.По словам главы ДНР, он чувствует себя ответственным за все, что происходит с республикой."Я просто не имею права как-то рассуждать иначе", - подчеркнул Пушилин.
https://ria.ru/20220616/donbass-1795699714.html
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Пушилин рассказал РИА Новости, будет ли участвовать в выборах главы ДНР
Пушилин рассказал РИА Новости, будет ли участвовать в следующих выборах главы ДНР
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
11:04 16.06.2022 (обновлено: 12:25 16.06.2022)
 
Пушилин заявил, что не собирается бросать ДНР

Глава ДНР Пушилин заявил. что не собирается бросать регион

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, отвечая в интервью РИА Новости на вопрос о возможности участия в следующих выборах, заявил, что чувствует ответственность за судьбу республики и не намерен ее бросать.
"Безусловно, я регион не собираюсь бросать, оставлять. Конечно же, я буду прикладывать максимум усилий, чтобы республика развивалась с учетом того, что наши люди должны наконец жить с мирным небом над головой и соответствующим достатком", - сказал Пушилин.
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По словам главы ДНР, он чувствует себя ответственным за все, что происходит с республикой.
"Я просто не имею права как-то рассуждать иначе", - подчеркнул Пушилин.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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