https://ria.ru/20220616/donbass-1795658344.html

В ЛНР заявили о случаях отъема земли у фермеров украинскими силовиками

В ЛНР заявили о случаях отъема земли у фермеров украинскими силовиками - РИА Новости, 16.06.2022

В ЛНР заявили о случаях отъема земли у фермеров украинскими силовиками

Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики сообщило об имеющихся у него задокументированных фактах злоупотребления служебными... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:06

2022-06-16T10:06

2022-06-16T10:06

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ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики сообщило об имеющихся у него задокументированных фактах злоупотребления служебными полномочиями высокопоставленными сотрудниками Службы безопасности Украины.Как отмечает ведомство, установлено, что первый заместитель начальника 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях полковник Сергей Коморный осуществлял незаконную деятельность, вымогая крупные денежные средства у лиц, осуществляющих деятельность в сфере пользования землей, занимался "отжимом" крупных фермерских хозяйств."Кроме того, Коморный участвовал в организации коррупционной схемы по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, предназначавшиеся, согласно законодательству Украины, участникам так называемой "АТО", на лиц из числа сотрудников спецслужб, прокуратуры и представителей националистических батальонов Украины", - сообщило МГБ.МГБ ЛНР установлено, что, сфабриковав уголовное дело в отношении руководителя землеустроительной фирмы, Коморный вынудил последнюю пойти с ним на сотрудничество. Так, полковник СБУ заставил подобрать земельные участки лично для себя, других сотрудников СБУ, а также их родственников для получения паев в безвозмездное пользование. Несмотря на то, что земли были предназначены только для участников так называемой "АТО", участки в нарушение установленного законодательством порядка были выделены самому полковнику и его близким родственникам. По аналогичной схеме земельные участки были получены большинством сотрудников 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также районных отделений спецслужбы, отметили в ведомстве ЛНР.На оформление земельных паев, согласно постановлению кабинета министров Украины об обеспечении участников боевых действий и семей погибших участников так называемой "АТО" земельными участками, было подано около 7000 заявлений. Вместе с тем положительно рассмотрено менее половины заявлений - которые были поданы сотрудниками СБУ, прокуратуры, МВД и участниками националистического батальона "Айдар"."Рядовым военнослужащим выделялись земли только после дачи взятки участвовавшим в коррупционной схеме. Так, плата за оформление паев руководству управления земельных ресурсов составляла от 100 до 200 долларов США в зависимости от принадлежности ведомства. На безоплатной основе участки предоставлялись только высокопоставленным сотрудникам СБУ и участникам националистического батальона "Айдар", - заявили в министерстве.

https://ria.ru/20220615/stakhanov-1795617940.html

https://ria.ru/20220526/osvobozhdenie-1790948279.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, луганская область, украина, служба безопасности украины