В ЛНР заявили о случаях отъема земли у фермеров украинскими силовиками
МГБ ЛНР заявило о случаях "отжима" земли у фермеров украинскими силовиками
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики сообщило об имеющихся у него задокументированных фактах злоупотребления служебными полномочиями высокопоставленными сотрудниками Службы безопасности Украины.
Как отмечает ведомство, установлено, что первый заместитель начальника 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях полковник Сергей Коморный осуществлял незаконную деятельность, вымогая крупные денежные средства у лиц, осуществляющих деятельность в сфере пользования землей, занимался "отжимом" крупных фермерских хозяйств.
"Кроме того, Коморный участвовал в организации коррупционной схемы по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, предназначавшиеся, согласно законодательству Украины, участникам так называемой "АТО", на лиц из числа сотрудников спецслужб, прокуратуры и представителей националистических батальонов Украины", - сообщило МГБ.
МГБ ЛНР установлено, что, сфабриковав уголовное дело в отношении руководителя землеустроительной фирмы, Коморный вынудил последнюю пойти с ним на сотрудничество. Так, полковник СБУ заставил подобрать земельные участки лично для себя, других сотрудников СБУ, а также их родственников для получения паев в безвозмездное пользование. Несмотря на то, что земли были предназначены только для участников так называемой "АТО", участки в нарушение установленного законодательством порядка были выделены самому полковнику и его близким родственникам. По аналогичной схеме земельные участки были получены большинством сотрудников 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также районных отделений спецслужбы, отметили в ведомстве ЛНР.
На оформление земельных паев, согласно постановлению кабинета министров Украины об обеспечении участников боевых действий и семей погибших участников так называемой "АТО" земельными участками, было подано около 7000 заявлений. Вместе с тем положительно рассмотрено менее половины заявлений - которые были поданы сотрудниками СБУ, прокуратуры, МВД и участниками националистического батальона "Айдар".
"Рядовым военнослужащим выделялись земли только после дачи взятки участвовавшим в коррупционной схеме. Так, плата за оформление паев руководству управления земельных ресурсов составляла от 100 до 200 долларов США в зависимости от принадлежности ведомства. На безоплатной основе участки предоставлялись только высокопоставленным сотрудникам СБУ и участникам националистического батальона "Айдар", - заявили в министерстве.