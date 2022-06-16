https://ria.ru/20220616/dnr-1795681754.html

Пушилин не исключил признание ДНР Сирией

Пушилин не исключил признание ДНР Сирией - РИА Новости, 16.06.2022

Пушилин не исключил признание ДНР Сирией

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости назвал небезосновательными слухи о возможности признания ДНР Сирией. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:19

2022-06-16T11:19

2022-06-16T11:24

сирия

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости назвал небезосновательными слухи о возможности признания ДНР Сирией."Забегать вперед не хочу, но все слухи небезосновательны", - сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли рассчитывать на признание ДНР Сирией.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик.

https://ria.ru/20220228/siriya-1775511395.html

сирия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

сирия, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр