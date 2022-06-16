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Пушилин не исключил признание ДНР Сирией - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/dnr-1795681754.html
Пушилин не исключил признание ДНР Сирией
Пушилин не исключил признание ДНР Сирией - РИА Новости, 16.06.2022
Пушилин не исключил признание ДНР Сирией
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости назвал небезосновательными слухи о возможности признания ДНР Сирией. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:19
2022-06-16T11:24
сирия
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости назвал небезосновательными слухи о возможности признания ДНР Сирией."Забегать вперед не хочу, но все слухи небезосновательны", - сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли рассчитывать на признание ДНР Сирией.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик.
https://ria.ru/20220228/siriya-1775511395.html
сирия
донецкая народная республика
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сирия, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
11:19 16.06.2022 (обновлено: 11:24 16.06.2022)
 
Пушилин не исключил признание ДНР Сирией

Пушилин назвал небезосновательными слухи о возможности признания ДНР Сирией

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости назвал небезосновательными слухи о возможности признания ДНР Сирией.
"Забегать вперед не хочу, но все слухи небезосновательны", - сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли рассчитывать на признание ДНР Сирией.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 11:15Специальная военная операция на Украине
В Сирии заявили о планах развивать сотрудничество с ЛНР и ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеСирияВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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