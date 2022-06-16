https://ria.ru/20220616/dnr-1795679968.html

В ДНР возбудили дела против украинских командиров

В ДНР возбудили дела против украинских командиров - РИА Новости, 16.06.2022

В ДНР возбудили дела против украинских командиров

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовные дела по статье "теракт" против командиров украинских войск из-за обстрелов Донецка и... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:12

2022-06-16T11:12

2022-06-16T11:12

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

донецк (днр)

горловка

куйбышевский район

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовные дела по статье "теракт" против командиров украинских войск из-за обстрелов Донецка и Горловки 13 и 14 июня."Следственным управлением возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории Республики 13 и 14 июня текущего года", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.Речь идет об обстрелах Куйбышевского района Донецка 13 июня, в результате которого пострадали 11 мирных жителей, Петровского района города 14 июня, из-за которого получил ранение один мирный житель и обстреле города Горловка 13 июня, который привел к ранению трех жителей. Кроме того, поступала информация об обстреле Киевского района Донецка 13 июня, из-за которого получили повреждения шесть жилых домов, здание больницы, МВД и прочие объекты гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220615/obstrel-1795459313.html

донецк (днр)

горловка

куйбышевский район

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в мире, жкх, донецк (днр), горловка, куйбышевский район, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр