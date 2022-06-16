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В ДНР возбудили дела против украинских командиров - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/dnr-1795679968.html
В ДНР возбудили дела против украинских командиров
В ДНР возбудили дела против украинских командиров - РИА Новости, 16.06.2022
В ДНР возбудили дела против украинских командиров
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовные дела по статье "теракт" против командиров украинских войск из-за обстрелов Донецка и... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:12
2022-06-16T11:12
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
донецк (днр)
горловка
куйбышевский район
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовные дела по статье "теракт" против командиров украинских войск из-за обстрелов Донецка и Горловки 13 и 14 июня."Следственным управлением возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории Республики 13 и 14 июня текущего года", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.Речь идет об обстрелах Куйбышевского района Донецка 13 июня, в результате которого пострадали 11 мирных жителей, Петровского района города 14 июня, из-за которого получил ранение один мирный житель и обстреле города Горловка 13 июня, который привел к ранению трех жителей. Кроме того, поступала информация об обстреле Киевского района Донецка 13 июня, из-за которого получили повреждения шесть жилых домов, здание больницы, МВД и прочие объекты гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220615/obstrel-1795459313.html
донецк (днр)
горловка
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в мире, жкх, донецк (днр), горловка, куйбышевский район, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:12 16.06.2022
 
В ДНР возбудили дела против украинских командиров

Генпрокуратура ДНР возбудила дела против командиров ВСУ из-за обстрелов Донецка и Горловки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовные дела по статье "теракт" против командиров украинских войск из-за обстрелов Донецка и Горловки 13 и 14 июня.
"Следственным управлением возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории Республики 13 и 14 июня текущего года", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Речь идет об обстрелах Куйбышевского района Донецка 13 июня, в результате которого пострадали 11 мирных жителей, Петровского района города 14 июня, из-за которого получил ранение один мирный житель и обстреле города Горловка 13 июня, который привел к ранению трех жителей. Кроме того, поступала информация об обстреле Киевского района Донецка 13 июня, из-за которого получили повреждения шесть жилых домов, здание больницы, МВД и прочие объекты гражданской инфраструктуры.
Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ в крышу роддома в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 13:54Специальная военная операция на Украине
СК возбудил новое дело против украинских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХДонецк (ДНР)ГорловкаКуйбышевский районВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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