https://ria.ru/20220616/dnr-1795679968.html
В ДНР возбудили дела против украинских командиров
В ДНР возбудили дела против украинских командиров - РИА Новости, 16.06.2022
В ДНР возбудили дела против украинских командиров
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовные дела по статье "теракт" против командиров украинских войск из-за обстрелов Донецка и... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:12
2022-06-16T11:12
2022-06-16T11:12
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
донецк (днр)
горловка
куйбышевский район
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовные дела по статье "теракт" против командиров украинских войск из-за обстрелов Донецка и Горловки 13 и 14 июня."Следственным управлением возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории Республики 13 и 14 июня текущего года", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.Речь идет об обстрелах Куйбышевского района Донецка 13 июня, в результате которого пострадали 11 мирных жителей, Петровского района города 14 июня, из-за которого получил ранение один мирный житель и обстреле города Горловка 13 июня, который привел к ранению трех жителей. Кроме того, поступала информация об обстреле Киевского района Донецка 13 июня, из-за которого получили повреждения шесть жилых домов, здание больницы, МВД и прочие объекты гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220615/obstrel-1795459313.html
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в мире, жкх, донецк (днр), горловка, куйбышевский район, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
В ДНР возбудили дела против украинских командиров
Генпрокуратура ДНР возбудила дела против командиров ВСУ из-за обстрелов Донецка и Горловки