https://ria.ru/20220616/dnr-1795634009.html
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за пять минут выпустили 14 снарядов калибром 152 и 122 миллиметров и две мины по пяти населенным пунктам ДНР, включая Донецк, заявили в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T07:45
2022-06-16T07:45
2022-06-16T07:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 14 снарядов калибром 152 и 122 миллиметров и две мины по пяти населенным пунктам ДНР, включая Донецк, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства, по Донецку украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра, по Михайловке выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, а по Пантелеймоновке - также три снаряда того же калибра.При этом обстрелу подверглись населенные пункты Минеральное, по которому выпущено две мины калибром 120 миллиметров, и Ясиноватая, куда украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220616/naemniki-1795631436.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр)
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска выпустили 14 снарядов по пяти населенным пунктам в ДНР