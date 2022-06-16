https://ria.ru/20220616/dnr-1795634009.html

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за пять минут выпустили 14 снарядов калибром 152 и 122 миллиметров и две мины по пяти населенным пунктам ДНР, включая Донецк, заявили в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T07:45

2022-06-16T07:45

2022-06-16T07:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 14 снарядов калибром 152 и 122 миллиметров и две мины по пяти населенным пунктам ДНР, включая Донецк, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства, по Донецку украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра, по Михайловке выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, а по Пантелеймоновке - также три снаряда того же калибра.При этом обстрелу подверглись населенные пункты Минеральное, по которому выпущено две мины калибром 120 миллиметров, и Ясиноватая, куда украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20220616/naemniki-1795631436.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр)