https://ria.ru/20220616/diplomatiya-1795673417.html
Россия сохранит гибкость в общении с США, заявил Песков
Россия сохранит гибкость в общении с США, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
Россия сохранит гибкость в общении с США, заявил Песков
Россия сохранит гибкость в общении с США по конструктивным вопросам, требуя при этом уважения интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:55
2022-06-16T10:55
2022-06-16T10:55
владимир путин
джо байден
женева (город)
сша
россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия сохранит гибкость в общении с США по конструктивным вопросам, требуя при этом уважения интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Мы будем общаться с ними жестко. Сохраняя гибкость по конструктивным вопросам. Мы будем отстаивать наши интересы, и мы будем требовать от них уважения наших озабоченностей, наших интересов. Такое общение оно так или иначе будет", - сказал Песков.В четверг исполнился ровно год со дня саммита России и США, который прошёл 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, джо байден, женева (город), сша, россия
Россия сохранит гибкость в общении с США, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Россия сохранит в общении с США гибкость по конструктивным вопросам