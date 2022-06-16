https://ria.ru/20220616/diplomatiya-1795673417.html

Россия сохранит гибкость в общении с США, заявил Песков

Россия сохранит гибкость в общении с США, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022

Россия сохранит гибкость в общении с США, заявил Песков

Россия сохранит гибкость в общении с США по конструктивным вопросам, требуя при этом уважения интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:55

2022-06-16T10:55

2022-06-16T10:55

владимир путин

джо байден

женева (город)

сша

россия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия сохранит гибкость в общении с США по конструктивным вопросам, требуя при этом уважения интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Мы будем общаться с ними жестко. Сохраняя гибкость по конструктивным вопросам. Мы будем отстаивать наши интересы, и мы будем требовать от них уважения наших озабоченностей, наших интересов. Такое общение оно так или иначе будет", - сказал Песков.В четверг исполнился ровно год со дня саммита России и США, который прошёл 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.

https://ria.ru/20220616/ssha-1795667339.html

женева (город)

сша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, джо байден, женева (город), сша, россия