Рейтинг@Mail.ru
Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220616/diplomatiya-1795641599.html
Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил Песков
Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил Песков
Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:02
2022-06-16T09:02
владимир путин
джо байден
женева (город)
в мире
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753553541_0:200:3172:1984_1920x0_80_0_0_72ef431f5493fcf70106e7e0c58ca9f5.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас мы находимся в весьма и весьма горячей точке противостояния", - сказал он.В июне прошлого года в Женеве прошла встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Однако сейчас, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует.
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/otnosheniya-1795634525.html
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753553541_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_dd3edda52fa65e6f7443ab22e9bc1726.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, джо байден, женева (город), в мире, дмитрий песков
09:02 16.06.2022
 
Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Россия и США находятся в горячей точке противостояния

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас мы находимся в весьма и весьма горячей точке противостояния", - сказал он.
В июне прошлого года в Женеве прошла встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Однако сейчас, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
07:37В России
Диалог между Россией и США отсутствует, заявил Песков
 
Владимир ПутинДжо БайденЖенева (город)В миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала