https://ria.ru/20220616/diplomatiya-1795641599.html

Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил Песков

Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022

Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил Песков

Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:02

2022-06-16T09:02

2022-06-16T09:02

владимир путин

джо байден

женева (город)

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас мы находимся в весьма и весьма горячей точке противостояния", - сказал он.В июне прошлого года в Женеве прошла встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Однако сейчас, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует.

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/otnosheniya-1795634525.html

женева (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, джо байден, женева (город), в мире, дмитрий песков