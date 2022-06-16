https://ria.ru/20220616/diplomatiya-1795641599.html
Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил Песков
Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил Песков
Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:02
2022-06-16T09:02
2022-06-16T09:02
владимир путин
джо байден
женева (город)
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас мы находимся в весьма и весьма горячей точке противостояния", - сказал он.В июне прошлого года в Женеве прошла встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Однако сейчас, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует.
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/otnosheniya-1795634525.html
женева (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, джо байден, женева (город), в мире, дмитрий песков
Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Россия и США находятся в горячей точке противостояния