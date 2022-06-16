https://ria.ru/20220616/dfo-1795894619.html

"Муравьев-Амурский 2030" готовит управленцев под новые вызовы ДФО

"Муравьев-Амурский 2030" готовит управленцев под новые вызовы ДФО - РИА Новости, 16.06.2022

"Муравьев-Амурский 2030" готовит управленцев под новые вызовы ДФО

Участники программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев-Амурский 2030" в процессе обучения будут рассматривать новые вызовы, и пытаться решить те РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:10

2022-06-16T19:10

2022-06-16T19:10

дальний восток

алексей чекунков

россия

пмэф

муравьев-амурский 2030

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

петербургский международный экономический форум — 2022

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Участники программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев-Амурский 2030" в процессе обучения будут рассматривать новые вызовы, и пытаться решить те проблемы Дальнего Востока, которые пока не имеют определенного решения, сообщила руководитель программы Дарья Кирьянова."Мы разрабатывали программу таким образом, чтобы участников поставить в условия, при которых они поймут, что нужно для планирования, проектирования и управления, собрать их команды и погрузиться в специфику Дальнего Востока через проекты государства и бизнеса в сжатые сроки – за один год", - сказала РИА Новости Кирьянова.По ее словам, для участников программы это возможность быть вовлеченными в решение реальных задач и процесс принятия решений, получить обратную связь напрямую от губернаторов – наставников программы.Как ранее сообщил журналистам на ПМЭФ-2022 министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, по его мнению, программа "Муравьев-Амурский 2030" - наиболее глубокая из тех, что сегодня существуют для подготовки госслужащих. К обучению по программе уже приступили 55 человек, отобранных из нескольких тысяч кандидатов.Министр выразил уверенность, что через несколько лет мы получим уже целый пласт людей, которые существенно поднимут качество, уровень управления в регионах Дальнего Востока и Арктики.Кирьянова добавила, что первый набор слушателей уже начал работу над темами проектной деятельности. "Сейчас курсанты с модераторами Школы управления СКОЛКОВО проводят их анализ, оценивают потенциал и возможность реализации на макрорегиональном уровне", - заключила она.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с КРДВ, при поддержке Школы управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.

https://ria.ru/20220616/upravlentsy-1795882897.html

https://ria.ru/20220610/programma-1794474323.html

дальний восток

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дальний восток, алексей чекунков, россия, пмэф, муравьев-амурский 2030, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)