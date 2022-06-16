Рейтинг@Mail.ru
"Муравьев-Амурский 2030" готовит управленцев под новые вызовы ДФО - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/dfo-1795894619.html
"Муравьев-Амурский 2030" готовит управленцев под новые вызовы ДФО
"Муравьев-Амурский 2030" готовит управленцев под новые вызовы ДФО - РИА Новости, 16.06.2022
"Муравьев-Амурский 2030" готовит управленцев под новые вызовы ДФО
Участники программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев-Амурский 2030" в процессе обучения будут рассматривать новые вызовы, и пытаться решить те РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:10
2022-06-16T19:10
дальний восток
алексей чекунков
россия
пмэф
муравьев-амурский 2030
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
петербургский международный экономический форум — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795894895_0:158:750:580_1920x0_80_0_0_04e630ac19948273ac787045a5e4e3d0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Участники программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев-Амурский 2030" в процессе обучения будут рассматривать новые вызовы, и пытаться решить те проблемы Дальнего Востока, которые пока не имеют определенного решения, сообщила руководитель программы Дарья Кирьянова."Мы разрабатывали программу таким образом, чтобы участников поставить в условия, при которых они поймут, что нужно для планирования, проектирования и управления, собрать их команды и погрузиться в специфику Дальнего Востока через проекты государства и бизнеса в сжатые сроки – за один год", - сказала РИА Новости Кирьянова.По ее словам, для участников программы это возможность быть вовлеченными в решение реальных задач и процесс принятия решений, получить обратную связь напрямую от губернаторов – наставников программы.Как ранее сообщил журналистам на ПМЭФ-2022 министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, по его мнению, программа "Муравьев-Амурский 2030" - наиболее глубокая из тех, что сегодня существуют для подготовки госслужащих. К обучению по программе уже приступили 55 человек, отобранных из нескольких тысяч кандидатов.Министр выразил уверенность, что через несколько лет мы получим уже целый пласт людей, которые существенно поднимут качество, уровень управления в регионах Дальнего Востока и Арктики.Кирьянова добавила, что первый набор слушателей уже начал работу над темами проектной деятельности. "Сейчас курсанты с модераторами Школы управления СКОЛКОВО проводят их анализ, оценивают потенциал и возможность реализации на макрорегиональном уровне", - заключила она.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с КРДВ, при поддержке Школы управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.
https://ria.ru/20220616/upravlentsy-1795882897.html
https://ria.ru/20220610/programma-1794474323.html
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795894895_0:121:750:684_1920x0_80_0_0_29afd288c82f92d518e3c75b4edc0961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, алексей чекунков, россия, пмэф, муравьев-амурский 2030, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
19:10 16.06.2022
 

"Муравьев-Амурский 2030" готовит управленцев под новые вызовы ДФО

© Фото : Пресс-офис программы "Муравьев-Амурский 2030"Руководитель программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев-Амурский 2030" Дарья Кирьянова
Руководитель программы подготовки управленческих кадров для ДФО Муравьев-Амурский 2030 Дарья Кирьянова - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : Пресс-офис программы "Муравьев-Амурский 2030"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Участники программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев-Амурский 2030" в процессе обучения будут рассматривать новые вызовы, и пытаться решить те проблемы Дальнего Востока, которые пока не имеют определенного решения, сообщила руководитель программы Дарья Кирьянова.
"Мы разрабатывали программу таким образом, чтобы участников поставить в условия, при которых они поймут, что нужно для планирования, проектирования и управления, собрать их команды и погрузиться в специфику Дальнего Востока через проекты государства и бизнеса в сжатые сроки – за один год", - сказала РИА Новости Кирьянова.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 18:10Петербургский международный экономический форум — 2022
Программа "Муравьев-Амурский 2030" поднимет уровень управленцев в регионах
По ее словам, для участников программы это возможность быть вовлеченными в решение реальных задач и процесс принятия решений, получить обратную связь напрямую от губернаторов – наставников программы.
Как ранее сообщил журналистам на ПМЭФ-2022 министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, по его мнению, программа "Муравьев-Амурский 2030" - наиболее глубокая из тех, что сегодня существуют для подготовки госслужащих. К обучению по программе уже приступили 55 человек, отобранных из нескольких тысяч кандидатов.
Министр выразил уверенность, что через несколько лет мы получим уже целый пласт людей, которые существенно поднимут качество, уровень управления в регионах Дальнего Востока и Арктики.
Петропавловск–Камчатский - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 10:28
Второй модуль программы "Муравьев — Амурский 2030" стартует 11 июня
Кирьянова добавила, что первый набор слушателей уже начал работу над темами проектной деятельности. "Сейчас курсанты с модераторами Школы управления СКОЛКОВО проводят их анализ, оценивают потенциал и возможность реализации на макрорегиональном уровне", - заключила она.
Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с КРДВ, при поддержке Школы управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Дальний ВостокАлексей ЧекунковРоссияПМЭФМуравьев-Амурский 2030Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала