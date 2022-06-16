https://ria.ru/20220616/dfo-1795894619.html
"Муравьев-Амурский 2030" готовит управленцев под новые вызовы ДФО
"Муравьев-Амурский 2030" готовит управленцев под новые вызовы ДФО - РИА Новости, 16.06.2022
"Муравьев-Амурский 2030" готовит управленцев под новые вызовы ДФО
Участники программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев-Амурский 2030" в процессе обучения будут рассматривать новые вызовы, и пытаться решить те РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:10
2022-06-16T19:10
2022-06-16T19:10
дальний восток
алексей чекунков
россия
пмэф
муравьев-амурский 2030
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
петербургский международный экономический форум — 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Участники программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев-Амурский 2030" в процессе обучения будут рассматривать новые вызовы, и пытаться решить те проблемы Дальнего Востока, которые пока не имеют определенного решения, сообщила руководитель программы Дарья Кирьянова."Мы разрабатывали программу таким образом, чтобы участников поставить в условия, при которых они поймут, что нужно для планирования, проектирования и управления, собрать их команды и погрузиться в специфику Дальнего Востока через проекты государства и бизнеса в сжатые сроки – за один год", - сказала РИА Новости Кирьянова.По ее словам, для участников программы это возможность быть вовлеченными в решение реальных задач и процесс принятия решений, получить обратную связь напрямую от губернаторов – наставников программы.Как ранее сообщил журналистам на ПМЭФ-2022 министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, по его мнению, программа "Муравьев-Амурский 2030" - наиболее глубокая из тех, что сегодня существуют для подготовки госслужащих. К обучению по программе уже приступили 55 человек, отобранных из нескольких тысяч кандидатов.Министр выразил уверенность, что через несколько лет мы получим уже целый пласт людей, которые существенно поднимут качество, уровень управления в регионах Дальнего Востока и Арктики.Кирьянова добавила, что первый набор слушателей уже начал работу над темами проектной деятельности. "Сейчас курсанты с модераторами Школы управления СКОЛКОВО проводят их анализ, оценивают потенциал и возможность реализации на макрорегиональном уровне", - заключила она.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с КРДВ, при поддержке Школы управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.
https://ria.ru/20220616/upravlentsy-1795882897.html
https://ria.ru/20220610/programma-1794474323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, алексей чекунков, россия, пмэф, муравьев-амурский 2030, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Участники программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев-Амурский 2030" в процессе обучения будут рассматривать новые вызовы, и пытаться решить те проблемы Дальнего Востока, которые пока не имеют определенного решения, сообщила руководитель программы Дарья Кирьянова.
"Мы разрабатывали программу таким образом, чтобы участников поставить в условия, при которых они поймут, что нужно для планирования, проектирования и управления, собрать их команды и погрузиться в специфику Дальнего Востока через проекты государства и бизнеса в сжатые сроки – за один год", - сказала РИА Новости Кирьянова.
По ее словам, для участников программы это возможность быть вовлеченными в решение реальных задач и процесс принятия решений, получить обратную связь напрямую от губернаторов – наставников программы.
Как ранее сообщил журналистам на ПМЭФ-2022 министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, по его мнению, программа "Муравьев-Амурский 2030" - наиболее глубокая из тех, что сегодня существуют для подготовки госслужащих. К обучению по программе уже приступили 55 человек, отобранных из нескольких тысяч кандидатов.
Министр выразил уверенность, что через несколько лет мы получим уже целый пласт людей, которые существенно поднимут качество, уровень управления в регионах Дальнего Востока и Арктики.
Кирьянова добавила, что первый набор слушателей уже начал работу над темами проектной деятельности. "Сейчас курсанты с модераторами Школы управления СКОЛКОВО проводят их анализ, оценивают потенциал и возможность реализации на макрорегиональном уровне", - заключила она.
Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с КРДВ, при поддержке Школы управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.