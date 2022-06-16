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В Приморье наказали депутата, призывавшего завершить спецоперацию
В Приморье наказали депутата, призывавшего завершить спецоперацию - РИА Новости, 16.06.2022
В Приморье наказали депутата, призывавшего завершить спецоперацию
Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания Приморья осудил действия депутатов Геннадия Шульги и Леонида Васюкевича, которые... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T07:36
2022-06-16T07:36
2022-06-16T07:41
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания Приморья осудил действия депутатов Геннадия Шульги и Леонида Васюкевича, которые призвали завершить спецоперацию на Украине, первого лишили права выступления на очередном заседании парламента, сообщает заксобрание.Васюкевич 27 мая начал зачитывать обращение к федеральным властям с просьбой завершить операцию на Украине. По его утверждению, под обращением подписались еще три депутата от КПРФ: Геннадий Шульга, Александр Сустов и Наталья Кочугова. Председатель краевого парламента Александр Ролик заявил, что выступление нарушает регламент работы. Шульга вступился за Васюкевича, отметив, что тот имеет право говорить. В итоге парламентарии большинством голосов проголосовали за то, чтобы лишить Васюкевича и Шульгу слова. Кочугова и Сустов после заявили, что не подписывали обращение, они подали следователям заявление на Васюкевича о клевете. Шульгу и Васюкевича исключили из фракции КПРФ 31 мая.Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания рассмотрел вопрос о соблюдении Шульгой и Васюкевичем регламента краевого парламента. По данным заксобрания, в первом квартале этого года комитет зафиксировал четыре нарушения со стороны Шульги.Парламентарии дали негативную оценку высказываниям депутатов Васюкевича и Шульги.По данным заксобрания, чтобы повысить ответственность парламентариев за нарушения, профильный комитет подготовил проект поправок к закону "О статусе депутата законодательного собрания Приморского края". Ими предлагается закрепить в законе часть действующих норм регламента, касающихся порядка выступления и поведения депутатов на заседаниях и установить ответственность за их нарушение.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, общество
07:36 16.06.2022 (обновлено: 07:41 16.06.2022)
В Приморье наказали депутата, призывавшего завершить спецоперацию
Комитет заксобрания Приморья наказал депутата, призывавшего завершить спецоперацию
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания Приморья осудил действия депутатов Геннадия Шульги и Леонида Васюкевича, которые призвали завершить спецоперацию на Украине, первого лишили права выступления на очередном заседании парламента, сообщает заксобрание.
Васюкевич 27 мая начал зачитывать обращение к федеральным властям с просьбой завершить операцию на Украине. По его утверждению, под обращением подписались еще три депутата от КПРФ: Геннадий Шульга, Александр Сустов и Наталья Кочугова. Председатель краевого парламента Александр Ролик заявил, что выступление нарушает регламент работы. Шульга вступился за Васюкевича, отметив, что тот имеет право говорить. В итоге парламентарии большинством голосов проголосовали за то, чтобы лишить Васюкевича и Шульгу слова. Кочугова и Сустов после заявили, что не подписывали обращение, они подали следователям заявление на Васюкевича о клевете. Шульгу и Васюкевича исключили из фракции КПРФ 31 мая.
Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания рассмотрел вопрос о соблюдении Шульгой и Васюкевичем регламента краевого парламента. По данным заксобрания, в первом квартале этого года комитет зафиксировал четыре нарушения со стороны Шульги.
"По итогам обсуждения члены профильного комитета обратили внимание депутата Леонида Васюкевича на недопустимость нарушения требований регламента. При этом на майской сессии краевого парламента он был лишен права голоса до конца заседания. Также единогласно депутаты решили предложить законодательному собранию лишить депутата Геннадия Шульгу права выступления на очередном заседании 22 июня", - говорится в сообщении.
Парламентарии дали негативную оценку высказываниям депутатов Васюкевича и Шульги.
По данным заксобрания, чтобы повысить ответственность парламентариев за нарушения, профильный комитет подготовил проект поправок к закону "О статусе депутата законодательного собрания Приморского края". Ими предлагается закрепить в законе часть действующих норм регламента, касающихся порядка выступления и поведения депутатов на заседаниях и установить ответственность за их нарушение.