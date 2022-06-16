https://ria.ru/20220616/deputat-1795633548.html

В Приморье наказали депутата, призывавшего завершить спецоперацию

В Приморье наказали депутата, призывавшего завершить спецоперацию - РИА Новости, 16.06.2022

В Приморье наказали депутата, призывавшего завершить спецоперацию

Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания Приморья осудил действия депутатов Геннадия Шульги и Леонида Васюкевича, которые... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T07:36

2022-06-16T07:36

2022-06-16T07:41

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общество

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания Приморья осудил действия депутатов Геннадия Шульги и Леонида Васюкевича, которые призвали завершить спецоперацию на Украине, первого лишили права выступления на очередном заседании парламента, сообщает заксобрание.Васюкевич 27 мая начал зачитывать обращение к федеральным властям с просьбой завершить операцию на Украине. По его утверждению, под обращением подписались еще три депутата от КПРФ: Геннадий Шульга, Александр Сустов и Наталья Кочугова. Председатель краевого парламента Александр Ролик заявил, что выступление нарушает регламент работы. Шульга вступился за Васюкевича, отметив, что тот имеет право говорить. В итоге парламентарии большинством голосов проголосовали за то, чтобы лишить Васюкевича и Шульгу слова. Кочугова и Сустов после заявили, что не подписывали обращение, они подали следователям заявление на Васюкевича о клевете. Шульгу и Васюкевича исключили из фракции КПРФ 31 мая.Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания рассмотрел вопрос о соблюдении Шульгой и Васюкевичем регламента краевого парламента. По данным заксобрания, в первом квартале этого года комитет зафиксировал четыре нарушения со стороны Шульги.Парламентарии дали негативную оценку высказываниям депутатов Васюкевича и Шульги.По данным заксобрания, чтобы повысить ответственность парламентариев за нарушения, профильный комитет подготовил проект поправок к закону "О статусе депутата законодательного собрания Приморского края". Ими предлагается закрепить в законе часть действующих норм регламента, касающихся порядка выступления и поведения депутатов на заседаниях и установить ответственность за их нарушение.

https://ria.ru/20220530/feyki-1791697341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество