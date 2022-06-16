https://ria.ru/20220616/biznes-1795644185.html
Исаевич: МСП необходимо время для адаптации к новым экономическим условиям
Исаевич: МСП необходимо время для адаптации к новым экономическим условиям - РИА Новости, 16.06.2022
Исаевич: МСП необходимо время для адаптации к новым экономическим условиям
Малому и среднему бизнесу необходимо время и поддержка для полной адаптации к новым экономическим условиям, сообщил генеральный директор Корпорации МСП... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:40
2022-06-16T09:40
2022-06-16T10:58
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
москва
московская область (подмосковье)
центральный банк рф (цб рф)
корпорация мсп
александр исаевич
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Малому и среднему бизнесу необходимо время и поддержка для полной адаптации к новым экономическим условиям, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, выступая на панельной сессии "Новая экономическая политика для МСП" ПМЭФ-2022."Глобальные изменения ложатся на плечи маленького бизнеса, и ему на адаптацию нужно время", - сказал Исаевич.Он напомнил, что перед отечественной экономикой не стоит цель импортозаместить все, одна из задач – перенастроить разорванные кооперационные цепочки. Одновременно, по словам гендиректора Корпорации МСП, необходимо снижать уровень скепсиса по отношению к российским товарам."Думаю, все согласны, что у нас есть какое-то предубеждение: если иностранное – значит лучше. Но часто это не более чем стереотип, иногда мы даже не знаем, что покупаем свое", - сказал он.Чтобы российским производителям было проще находить новые рынки сбыта и надежных поставщиков взамен ушедших иностранных компаний, Корпорация МСП буквально за месяц создала на Цифровой платформе МСП.РФ специальную площадку. Были также запущены механизмы финансовой поддержки производителей, позволяющие получить "быстрые деньги по сниженным ставкам".В условиях санкций, по его словам, на первый план выходит необходимость поддержки отечественных высокотехнологичных компаний. Для решения это задачи Корпорация МСП запустила отдельную льготную программу кредитования под 3%."В фокусе нашего внимания 16 направлений, среди которых искусственный интеллект, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ – то есть все те наработки, которые в перспективе вернут экономику к прежним скоростям. Инновационность компаний оценивают региональные и отраслевые эксперты при Корпорации. Уже одобрены первые 20 заявок на общую сумму 5,3 миллиарда рублей", - сказал генеральный директор Корпорации МСП.
https://ria.ru/20220615/podderzhka-1795484672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, московская область (подмосковье), центральный банк рф (цб рф), корпорация мсп, александр исаевич
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Малому и среднему бизнесу необходимо время и поддержка для полной адаптации к новым экономическим условиям, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, выступая на панельной сессии "Новая экономическая политика для МСП" ПМЭФ-2022.
"Глобальные изменения ложатся на плечи маленького бизнеса, и ему на адаптацию нужно время", - сказал Исаевич.
Он напомнил, что перед отечественной экономикой не стоит цель импортозаместить все, одна из задач – перенастроить разорванные кооперационные цепочки. Одновременно, по словам гендиректора Корпорации МСП, необходимо снижать уровень скепсиса по отношению к российским товарам.
"Думаю, все согласны, что у нас есть какое-то предубеждение: если иностранное – значит лучше. Но часто это не более чем стереотип, иногда мы даже не знаем, что покупаем свое", - сказал он.
Чтобы российским производителям было проще находить новые рынки сбыта и надежных поставщиков взамен ушедших иностранных компаний, Корпорация МСП буквально за месяц создала на Цифровой платформе МСП.РФ специальную площадку. Были также запущены механизмы финансовой поддержки производителей, позволяющие получить "быстрые деньги по сниженным ставкам".
"Сейчас мы понимаем, что нынешние ставки для бизнеса высоки. Поэтому для поддержки приоритетных проектов совместно с регионами запускаем льготные программы инвестиционного кредитования. Схема простая. Корпорация дает под это отдельный лимит программы стимулирования кредитования (ПСК), которую реализует совместно с ЦБ ФР. Правительство региона за счет своей субсидии компенсирует часть ставки. Такая синергия позволяет снижать ее до 5-8%", - пояснил Исаевич, добавив, что в Москве, Московской области и Удмуртии льготные программы уже действуют, а еще с 12 регионами ведется работа по их запуску.
В условиях санкций, по его словам, на первый план выходит необходимость поддержки отечественных высокотехнологичных компаний. Для решения это задачи Корпорация МСП запустила отдельную льготную программу кредитования под 3%.
"В фокусе нашего внимания 16 направлений, среди которых искусственный интеллект, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ – то есть все те наработки, которые в перспективе вернут экономику к прежним скоростям. Инновационность компаний оценивают региональные и отраслевые эксперты при Корпорации. Уже одобрены первые 20 заявок на общую сумму 5,3 миллиарда рублей", - сказал генеральный директор Корпорации МСП.