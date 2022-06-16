https://ria.ru/20220616/biznes-1795644185.html

Исаевич: МСП необходимо время для адаптации к новым экономическим условиям

Исаевич: МСП необходимо время для адаптации к новым экономическим условиям - РИА Новости, 16.06.2022

Исаевич: МСП необходимо время для адаптации к новым экономическим условиям

Малому и среднему бизнесу необходимо время и поддержка для полной адаптации к новым экономическим условиям, сообщил генеральный директор Корпорации МСП... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:40

2022-06-16T09:40

2022-06-16T10:58

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

москва

московская область (подмосковье)

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корпорация мсп

александр исаевич

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Малому и среднему бизнесу необходимо время и поддержка для полной адаптации к новым экономическим условиям, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, выступая на панельной сессии "Новая экономическая политика для МСП" ПМЭФ-2022."Глобальные изменения ложатся на плечи маленького бизнеса, и ему на адаптацию нужно время", - сказал Исаевич.Он напомнил, что перед отечественной экономикой не стоит цель импортозаместить все, одна из задач – перенастроить разорванные кооперационные цепочки. Одновременно, по словам гендиректора Корпорации МСП, необходимо снижать уровень скепсиса по отношению к российским товарам."Думаю, все согласны, что у нас есть какое-то предубеждение: если иностранное – значит лучше. Но часто это не более чем стереотип, иногда мы даже не знаем, что покупаем свое", - сказал он.Чтобы российским производителям было проще находить новые рынки сбыта и надежных поставщиков взамен ушедших иностранных компаний, Корпорация МСП буквально за месяц создала на Цифровой платформе МСП.РФ специальную площадку. Были также запущены механизмы финансовой поддержки производителей, позволяющие получить "быстрые деньги по сниженным ставкам".В условиях санкций, по его словам, на первый план выходит необходимость поддержки отечественных высокотехнологичных компаний. Для решения это задачи Корпорация МСП запустила отдельную льготную программу кредитования под 3%."В фокусе нашего внимания 16 направлений, среди которых искусственный интеллект, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ – то есть все те наработки, которые в перспективе вернут экономику к прежним скоростям. Инновационность компаний оценивают региональные и отраслевые эксперты при Корпорации. Уже одобрены первые 20 заявок на общую сумму 5,3 миллиарда рублей", - сказал генеральный директор Корпорации МСП.

https://ria.ru/20220615/podderzhka-1795484672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, московская область (подмосковье), центральный банк рф (цб рф), корпорация мсп, александр исаевич