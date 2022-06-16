https://ria.ru/20220616/biooruzhie-1795838466.html
Минобороны: Украина участвовала в проекте США по инфицированным комарам
Минобороны: Украина участвовала в проекте США по инфицированным комарам - РИА Новости, 16.06.2022
Минобороны: Украина участвовала в проекте США по инфицированным комарам
Украинские учёные принимали участие в американском проекте P-268 по созданию новых вирусов, которые могли бы переносить комары рода Aedes, сообщил на брифинге в РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:50
2022-06-16T16:50
2022-06-16T16:50
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украинские учёные принимали участие в американском проекте P-268 по созданию новых вирусов, которые могли бы переносить комары рода Aedes, сообщил на брифинге в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Заявленной целью проекта является изучение вирусов, способных инфицировать комаров рода Aedes. В соответствии с техническим заданием, вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований", - сказал Кириллов.По его словам, неслучаен интерес американских заказчиков к комарам данного вида - переносчикам трансмиссивных инфекций лихорадки денге, Зика и желтой лихорадки.Кириллов рассказал, что во время последней крупной вспышки желтой лихорадки в Африке в 2013 году было зафиксировано 170 тысяч случаев тяжелой формы заболевания, из которых 60 тысяч закончилось летальным исходом.Начальник войск РХБЗ уточнил, что в реализации американского проекта P-268 принимали участие национальный университет имени Тараса Шевченко в Киеве и университет штата Колорадо.Он привел цитату исполнительного директора Украинского научно-технологического центра Эндрю Худа в адрес Госдепартамента США по вопросу организации исследований в рамках проекта: "Более 30% участников – бывшие ученые с опытом разработок в области оружия массового поражения".
https://ria.ru/20220616/biolaboratorii-1795836583.html
https://ria.ru/20220616/neyromodulyatory-1795834831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, сша, африка, войска рхбз, государственный департамент сша, в мире
Минобороны: Украина участвовала в проекте США по инфицированным комарам
Минобороны: Украина участвовала в проекте США по вирусам, которые могли переносить комары