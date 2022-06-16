https://ria.ru/20220616/bezhentsy-1795651552.html

СМИ: Чехия перестанет спонсировать некоторых украинских беженцев

СМИ: Чехия перестанет спонсировать некоторых украинских беженцев - РИА Новости, 16.06.2022

СМИ: Чехия перестанет спонсировать некоторых украинских беженцев

В Чехии ужесточили условия получения гуманитарного пособия для украинских беженцев, чтобы не допустить в страну поток "дотационных туристов", сообщил... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:42

2022-06-16T09:42

2022-06-16T12:33

в мире

чехия

прага

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Чехии ужесточили условия получения гуманитарного пособия для украинских беженцев, чтобы не допустить в страну поток "дотационных туристов", сообщил Novinky.cz.Как заявил на заседании верхней палаты парламента министр образования Петр Газдик, проект Lex Ukraine, предусматривающий получение беженцами 5000 чешских крон (около 200 евро), нуждается в значительных поправках. Сенат принял обновленный закон и передал его президенту."Гуманитарное пособие не будет выплачиваться в тех случаях, когда беженцы получили от государства бесплатное жилье, питание и тому подобное. Также рассмотрят вопрос о том, проживают ли зарегистрированные в Чехии беженцы", — объяснил Гадзик.Поправки регулируют также медицинское страхование переселенцев и взнос в домохозяйства за их бесплатное проживание. Прага будет покрывать медицинскую страховку, за исключением детей и пожилых людей, в течение максимум 150 дней."Цель в том, чтобы больше мотивировать этих застрахованных лиц присоединиться к рынку труда", — отметил министр образования.Ранее власти чешской столицы приняли решение закрыть центр помощи беженцам, поскольку город больше не располагает возможностями для их размещения. По данным первого вице-премьера и главы МВД Вита Ракушана, в республике остаются около 200 тысяч из зарегистрированных 342 тысяч украинцев, остальные покинули страну.

https://ria.ru/20220614/bezhentsy-1795125047.html

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чехия

прага

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, чехия, прага