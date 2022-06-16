https://ria.ru/20220616/bezhentsy-1795651552.html
СМИ: Чехия перестанет спонсировать некоторых украинских беженцев
СМИ: Чехия перестанет спонсировать некоторых украинских беженцев - РИА Новости, 16.06.2022
СМИ: Чехия перестанет спонсировать некоторых украинских беженцев
В Чехии ужесточили условия получения гуманитарного пособия для украинских беженцев, чтобы не допустить в страну поток "дотационных туристов", сообщил... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:42
2022-06-16T09:42
2022-06-16T12:33
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Чехии ужесточили условия получения гуманитарного пособия для украинских беженцев, чтобы не допустить в страну поток "дотационных туристов", сообщил Novinky.cz.Как заявил на заседании верхней палаты парламента министр образования Петр Газдик, проект Lex Ukraine, предусматривающий получение беженцами 5000 чешских крон (около 200 евро), нуждается в значительных поправках. Сенат принял обновленный закон и передал его президенту."Гуманитарное пособие не будет выплачиваться в тех случаях, когда беженцы получили от государства бесплатное жилье, питание и тому подобное. Также рассмотрят вопрос о том, проживают ли зарегистрированные в Чехии беженцы", — объяснил Гадзик.Поправки регулируют также медицинское страхование переселенцев и взнос в домохозяйства за их бесплатное проживание. Прага будет покрывать медицинскую страховку, за исключением детей и пожилых людей, в течение максимум 150 дней."Цель в том, чтобы больше мотивировать этих застрахованных лиц присоединиться к рынку труда", — отметил министр образования.Ранее власти чешской столицы приняли решение закрыть центр помощи беженцам, поскольку город больше не располагает возможностями для их размещения. По данным первого вице-премьера и главы МВД Вита Ракушана, в республике остаются около 200 тысяч из зарегистрированных 342 тысяч украинцев, остальные покинули страну.
https://ria.ru/20220614/bezhentsy-1795125047.html
https://ria.ru/20220616/bezhentsy-1795625836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, прага
09:42 16.06.2022 (обновлено: 12:33 16.06.2022)
СМИ: Чехия перестанет спонсировать некоторых украинских беженцев
Сенат Чехии ограничит пособия беженцам с Украины, пресекая "дотационный туризм"
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
В Чехии ужесточили условия получения гуманитарного пособия для украинских беженцев, чтобы не допустить в страну поток "дотационных туристов", сообщил Novinky.cz
.
Как заявил на заседании верхней палаты парламента министр образования Петр Газдик, проект Lex Ukraine, предусматривающий получение беженцами 5000 чешских крон (около 200 евро), нуждается в значительных поправках. Сенат принял обновленный закон и передал его президенту.
"Гуманитарное пособие не будет выплачиваться в тех случаях, когда беженцы получили от государства бесплатное жилье, питание и тому подобное. Также рассмотрят вопрос о том, проживают ли зарегистрированные в Чехии
беженцы", — объяснил Гадзик.
Поправки регулируют также медицинское страхование переселенцев и взнос в домохозяйства за их бесплатное проживание. Прага
будет покрывать медицинскую страховку, за исключением детей и пожилых людей, в течение максимум 150 дней.
"Цель в том, чтобы больше мотивировать этих застрахованных лиц присоединиться к рынку труда", — отметил министр образования.
Ранее власти чешской столицы приняли решение закрыть центр помощи беженцам, поскольку город больше не располагает возможностями для их размещения. По данным первого вице-премьера и главы МВД Вита Ракушана, в республике остаются около 200 тысяч из зарегистрированных 342 тысяч украинцев, остальные покинули страну.