04:09 16.06.2022 (обновлено: 06:38 16.06.2022)
Швейцарцев утомили украинские беженцы
SRF: принимающие украинских беженцев швейцарские семьи начали "уставать"
© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы с Украины
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы с Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Многие швейцарские семьи, принимающие украинских беженцев, начинают "уставать", говорится в сюжете телеканала SRF.
Как отмечается в материале, на данный момент около 30 тысяч швейцарских семей готовы приютить у себя беженцев с Украины. Однако Швейцарская служба помощи беженцам (SFH) фиксирует первые признаки усталости во многих принимающих семьях, заявила директор организации Мириам Беренс.
По ее словам, постоянное совместное проживание в жилье "не лишено трудностей". "Мы отмечаем некоторое удивление (принимающих. – прим. ред.) из-за того, что существуют культурные различия", - сообщила Беренс.
При этом предполагалось, что у украинцев схожая культура поведения. "Но есть и различия. А когда там дети, это может привести к трениям", - отметила она. Также директор SFH указала, что "большой проблемой" является ситуация в больших городах страны, куда вначале уехали многие беженцы.
Как ранее сообщало управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала российской спецоперации Украину покинули свыше 6,5 миллиона человек. В конце мая украинское МВД заявляло, что около 60% жителей страны, выехавших за границу после 24 февраля, вернулись обратно.