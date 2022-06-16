https://ria.ru/20220616/bezhentsy-1795625836.html

Швейцарцев утомили украинские беженцы

Швейцарцев утомили украинские беженцы - РИА Новости, 16.06.2022

Швейцарцев утомили украинские беженцы

Многие швейцарские семьи, принимающие украинских беженцев, начинают "уставать", говорится в сюжете телеканала SRF. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T04:09

2022-06-16T04:09

2022-06-16T06:38

в мире

украина

швейцария

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782747543_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_798e65d4847bc8c13073d761c23409ed.jpg

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Многие швейцарские семьи, принимающие украинских беженцев, начинают "уставать", говорится в сюжете телеканала SRF.Как отмечается в материале, на данный момент около 30 тысяч швейцарских семей готовы приютить у себя беженцев с Украины. Однако Швейцарская служба помощи беженцам (SFH) фиксирует первые признаки усталости во многих принимающих семьях, заявила директор организации Мириам Беренс.По ее словам, постоянное совместное проживание в жилье "не лишено трудностей". "Мы отмечаем некоторое удивление (принимающих. – прим. ред.) из-за того, что существуют культурные различия", - сообщила Беренс.При этом предполагалось, что у украинцев схожая культура поведения. "Но есть и различия. А когда там дети, это может привести к трениям", - отметила она. Также директор SFH указала, что "большой проблемой" является ситуация в больших городах страны, куда вначале уехали многие беженцы.Как ранее сообщало управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала российской спецоперации Украину покинули свыше 6,5 миллиона человек. В конце мая украинское МВД заявляло, что около 60% жителей страны, выехавших за границу после 24 февраля, вернулись обратно.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795030848.html

https://ria.ru/20220615/bezhentsy-1795466797.html

украина

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, швейцария, оон