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Мантуров уверен, что автопром освоит производство подушек безопасности - РИА Новости, 16.06.2022
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Мантуров уверен, что автопром освоит производство подушек безопасности
Мантуров уверен, что автопром освоит производство подушек безопасности - РИА Новости, 16.06.2022
Мантуров уверен, что автопром освоит производство подушек безопасности
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров уверен, что для российской автомобильной промышленности создание отечественного производства автомобильных подушек... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T22:04
2022-06-16T22:04
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
газпром
экономика
технологии
россия
владимир путин
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СТРЕЛЬНА (Санкт-Петербург), 16 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров уверен, что для российской автомобильной промышленности создание отечественного производства автомобильных подушек безопасности является посильной задачей."Чтобы иметь на 100% аутентичные российские подушки, нужно объединить усилия химической отрасли, которая должна произвести соответствующую ткань, и производителей сферы машиностроения, чтобы сделать комплексное решение. Это посильная задача, и мы точно с ней справимся", - сказал министр журналистам по итогам совещания у главы государства Владимира Путина по вопросам развития автопрома.Мантуров отметил, что в России есть производство подушек безопасности для машин, но оно приостановлено, потому что владельцы - иностранцы.Отвечая на вопрос о том, как снизить риски падения спроса на коммерческие автомобили, Мантуров отметил, что на это направлена такая мера, как льготный лизинг."Это одна из мер поддержки, в том числе для газомоторной техники. Это наше преимущество - использование собственного ресурса (природного газа), чтобы эффективно использовать ту инфраструктуру, которую создают "Газпром", регионы, нефтегазовые компании, вертикально интегрированные структуры. Наши производители уже нарастили компетенции в данной отрасли и локализовали практически полностью все компоненты, включая двигатели для производства этой техники", - добавил глава Минпромторга РФ.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), газпром, экономика, технологии, россия, владимир путин
22:04 16.06.2022
 
Мантуров уверен, что автопром освоит производство подушек безопасности

Мантуров уверен, что российский автопром справится с производством подушек безопасности

© пресс-служба АО "АВТОВАЗ"Интерьер модернизированного внедорожника LADA 4х4
Интерьер модернизированного внедорожника LADA 4х4
© пресс-служба АО "АВТОВАЗ"
Интерьер модернизированного внедорожника LADA 4х4. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА (Санкт-Петербург), 16 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров уверен, что для российской автомобильной промышленности создание отечественного производства автомобильных подушек безопасности является посильной задачей.
"Чтобы иметь на 100% аутентичные российские подушки, нужно объединить усилия химической отрасли, которая должна произвести соответствующую ткань, и производителей сферы машиностроения, чтобы сделать комплексное решение. Это посильная задача, и мы точно с ней справимся", - сказал министр журналистам по итогам совещания у главы государства Владимира Путина по вопросам развития автопрома.
Мантуров отметил, что в России есть производство подушек безопасности для машин, но оно приостановлено, потому что владельцы - иностранцы.
Отвечая на вопрос о том, как снизить риски падения спроса на коммерческие автомобили, Мантуров отметил, что на это направлена такая мера, как льготный лизинг.
"Это одна из мер поддержки, в том числе для газомоторной техники. Это наше преимущество - использование собственного ресурса (природного газа), чтобы эффективно использовать ту инфраструктуру, которую создают "Газпром", регионы, нефтегазовые компании, вертикально интегрированные структуры. Наши производители уже нарастили компетенции в данной отрасли и локализовали практически полностью все компоненты, включая двигатели для производства этой техники", - добавил глава Минпромторга РФ.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 01:36
Мантуров заявил, что не считает политику импортозамещения неэффективной
 
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ГазпромЭкономикаТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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