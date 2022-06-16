https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795929888.html
Путин назвал ключевую задачу для отечественного автопрома
Путин назвал ключевую задачу для отечественного автопрома - РИА Новости, 16.06.2022
Путин назвал ключевую задачу для отечественного автопрома
Научно-технологическое развитие в автопроме - ключевая задача, благодаря ему независимость будет реальной и будет иметь прочный фундамент, заявил президент... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:58
2022-06-16T20:58
2022-06-16T20:58
технологии
владимир путин
автопром
экономика
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Научно-технологическое развитие в автопроме - ключевая задача, благодаря ему независимость будет реальной и будет иметь прочный фундамент, заявил президент России Владимир Путин."Наука, технологии, инженерные центры - вот, чем нужно заниматься. Тогда независимость наша будет абсолютно реальна и будет стоять на прочной базе, будет иметь собственный фундамент, прочное основание", - добавил президент.
https://ria.ru/20220610/prognoz-1794438324.html
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технологии, владимир путин, автопром, экономика
Путин назвал ключевую задачу для отечественного автопрома
Путин заявил, что научно-технологическое развитие обеспечит автопрому прочный фундамент