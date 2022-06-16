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Путин назвал ключевую задачу для отечественного автопрома - РИА Новости, 16.06.2022
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Путин назвал ключевую задачу для отечественного автопрома
Путин назвал ключевую задачу для отечественного автопрома - РИА Новости, 16.06.2022
Путин назвал ключевую задачу для отечественного автопрома
Научно-технологическое развитие в автопроме - ключевая задача, благодаря ему независимость будет реальной и будет иметь прочный фундамент, заявил президент... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:58
2022-06-16T20:58
технологии
владимир путин
автопром
экономика
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Научно-технологическое развитие в автопроме - ключевая задача, благодаря ему независимость будет реальной и будет иметь прочный фундамент, заявил президент России Владимир Путин."Наука, технологии, инженерные центры - вот, чем нужно заниматься. Тогда независимость наша будет абсолютно реальна и будет стоять на прочной базе, будет иметь собственный фундамент, прочное основание", - добавил президент.
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технологии, владимир путин, автопром, экономика
20:58 16.06.2022
 
Путин назвал ключевую задачу для отечественного автопрома

Путин заявил, что научно-технологическое развитие обеспечит автопрому прочный фундамент

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкЗавод "АвтоВАЗ" в Тольятти
Завод АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Завод "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Научно-технологическое развитие в автопроме - ключевая задача, благодаря ему независимость будет реальной и будет иметь прочный фундамент, заявил президент России Владимир Путин.
"Самое главное заключается в том, что научно-технологическое развитие отрасли является абсолютно ключевым компонентом для развития. На это нужно обратить внимание", - сказал он на совещании по развитию автопрома.
"Наука, технологии, инженерные центры - вот, чем нужно заниматься. Тогда независимость наша будет абсолютно реальна и будет стоять на прочной базе, будет иметь собственный фундамент, прочное основание", - добавил президент.
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ТехнологииВладимир ПутинАвтопромЭкономика
 
 
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