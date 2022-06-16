https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795929888.html

Путин назвал ключевую задачу для отечественного автопрома

Путин назвал ключевую задачу для отечественного автопрома - РИА Новости, 16.06.2022

Путин назвал ключевую задачу для отечественного автопрома

Научно-технологическое развитие в автопроме - ключевая задача, благодаря ему независимость будет реальной и будет иметь прочный фундамент, заявил президент... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T20:58

2022-06-16T20:58

2022-06-16T20:58

технологии

владимир путин

автопром

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758698473_0:195:3296:2048_1920x0_80_0_0_6bdc4168906d12930b67909e46e190f9.jpg

СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Научно-технологическое развитие в автопроме - ключевая задача, благодаря ему независимость будет реальной и будет иметь прочный фундамент, заявил президент России Владимир Путин."Наука, технологии, инженерные центры - вот, чем нужно заниматься. Тогда независимость наша будет абсолютно реальна и будет стоять на прочной базе, будет иметь собственный фундамент, прочное основание", - добавил президент.

https://ria.ru/20220610/prognoz-1794438324.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, владимир путин, автопром, экономика