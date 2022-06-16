https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795899403.html

Путин заявил о необходимости формирования подходов к развитию автопрома

Путин заявил о необходимости формирования подходов к развитию автопрома - РИА Новости, 16.06.2022

Путин заявил о необходимости формирования подходов к развитию автопрома

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо создать подходы к развитию автопрома в России, основа - качественные и доступные автомобили для граждан. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:02

2022-06-16T19:02

2022-06-16T19:07

владимир путин

экономика

автопром

автомобили

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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо создать подходы к развитию автопрома в России, основа - качественные и доступные автомобили для граждан."Повторю то, о чем мы говорили и на предыдущих отраслевых совещаниях - нельзя, безусловно, замыкаться только на текущих проблемах автопрома", - сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности."Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства в части автотехники, включая дорожную, строительную и коммунальную технику", - добавил президент.

https://ria.ru/20220516/avtomobili-1788913215.html

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владимир путин, экономика, автопром, автомобили