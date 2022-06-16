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Путин заявил о необходимости формирования подходов к развитию автопрома - РИА Новости, 16.06.2022
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Путин заявил о необходимости формирования подходов к развитию автопрома
Путин заявил о необходимости формирования подходов к развитию автопрома - РИА Новости, 16.06.2022
Путин заявил о необходимости формирования подходов к развитию автопрома
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо создать подходы к развитию автопрома в России, основа - качественные и доступные автомобили для граждан. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:02
2022-06-16T19:07
владимир путин
экономика
автопром
автомобили
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо создать подходы к развитию автопрома в России, основа - качественные и доступные автомобили для граждан."Повторю то, о чем мы говорили и на предыдущих отраслевых совещаниях - нельзя, безусловно, замыкаться только на текущих проблемах автопрома", - сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности."Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства в части автотехники, включая дорожную, строительную и коммунальную технику", - добавил президент.
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владимир путин, экономика, автопром, автомобили
19:02 16.06.2022 (обновлено: 19:07 16.06.2022)
 
Путин заявил о необходимости формирования подходов к развитию автопрома

Путин: качественные автомобили для граждан должны стать основой отечественного автопрома

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо создать подходы к развитию автопрома в России, основа - качественные и доступные автомобили для граждан.
"Повторю то, о чем мы говорили и на предыдущих отраслевых совещаниях - нельзя, безусловно, замыкаться только на текущих проблемах автопрома", - сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.
"Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства в части автотехники, включая дорожную, строительную и коммунальную технику", - добавил президент.
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Владимир ПутинЭкономикаАвтопромАвтомобили
 
 
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