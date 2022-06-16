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Путин прокомментировал отказ партнеров по автопрому сотрудничать с Россией - РИА Новости, 16.06.2022
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Путин прокомментировал отказ партнеров по автопрому сотрудничать с Россией
Путин прокомментировал отказ партнеров по автопрому сотрудничать с Россией - РИА Новости, 16.06.2022
Путин прокомментировал отказ партнеров по автопрому сотрудничать с Россией
Партнеры по автопрому приостановили сотрудничество с РФ или отказались от него, это отразится на выпуске продукции, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:50
2022-06-16T20:05
экономика
россия
автопром
владимир путин
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Партнеры по автопрому приостановили сотрудничество с РФ или отказались от него, это отразится на выпуске продукции, сообщил президент России Владимир Путин."Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. Очевидно, что этот демарш отразится на объемах выпуска продукции, причем заметно, уже отражается", - сказал Путин во время совещания по автопрому.Он отметил, что показатели, по сравнению с прошлым годом, в текущем году стали ниже."По сравнению с показателями годом ранее, в марте текущего года выпуск отечественного автопрома оказался в три раза ниже, а в апреле в пять раз ниже", - сказал Путин.
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экономика, россия, автопром, владимир путин
18:50 16.06.2022 (обновлено: 20:05 16.06.2022)
 
Путин прокомментировал отказ партнеров по автопрому сотрудничать с Россией

Путин: отказ партнеров по автопрому от сотрудничества отразится на выпуске машин в России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Партнеры по автопрому приостановили сотрудничество с РФ или отказались от него, это отразится на выпуске продукции, сообщил президент России Владимир Путин.
"Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. Очевидно, что этот демарш отразится на объемах выпуска продукции, причем заметно, уже отражается", - сказал Путин во время совещания по автопрому.
Он отметил, что показатели, по сравнению с прошлым годом, в текущем году стали ниже.
"По сравнению с показателями годом ранее, в марте текущего года выпуск отечественного автопрома оказался в три раза ниже, а в апреле в пять раз ниже", - сказал Путин.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 20:36
Минпромторг обсуждает с китайскими концернами автопредприятия России
 
ЭкономикаРоссияАвтопромВладимир Путин
 
 
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