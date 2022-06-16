https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795895546.html

Путин прокомментировал отказ партнеров по автопрому сотрудничать с Россией

Путин прокомментировал отказ партнеров по автопрому сотрудничать с Россией - РИА Новости, 16.06.2022

Путин прокомментировал отказ партнеров по автопрому сотрудничать с Россией

Партнеры по автопрому приостановили сотрудничество с РФ или отказались от него, это отразится на выпуске продукции, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:50

2022-06-16T18:50

2022-06-16T20:05

экономика

россия

автопром

владимир путин

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Партнеры по автопрому приостановили сотрудничество с РФ или отказались от него, это отразится на выпуске продукции, сообщил президент России Владимир Путин."Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. Очевидно, что этот демарш отразится на объемах выпуска продукции, причем заметно, уже отражается", - сказал Путин во время совещания по автопрому.Он отметил, что показатели, по сравнению с прошлым годом, в текущем году стали ниже."По сравнению с показателями годом ранее, в марте текущего года выпуск отечественного автопрома оказался в три раза ниже, а в апреле в пять раз ниже", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220517/avtopredpriyatiya-1789124676.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, автопром, владимир путин