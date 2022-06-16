https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795894046.html
Путин попросил правительство доложить о мерах поддержки автопрома
Путин попросил правительство доложить о мерах поддержки автопрома - РИА Новости, 16.06.2022
Путин попросил правительство доложить о мерах поддержки автопрома
Президент России Владимир Путин попросил правительство доложить о мерах поддержки автопрома. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:44
2022-06-16T18:44
2022-06-16T18:59
владимир путин
экономика
россия
авто
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство доложить о мерах поддержки автопрома."Еще раз хотел бы подчеркнуть, ситуация непростая, вы это сами прекрасно знаете, понимаете. И я прошу правительство подробнее рассказать, какие предлагаются оперативные меры, чтобы поддержать автопром, стабилизировать внутренний рынок", - сказал Путин на совещании по автопрому.
https://ria.ru/20220616/avtovaz-1795779529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, авто
18:44 16.06.2022 (обновлено: 18:59 16.06.2022)
Путин попросил правительство доложить о мерах поддержки автопрома
Президент Путин попросил правительство доложить о мерах поддержки автопрома