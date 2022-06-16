https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795894046.html

Путин попросил правительство доложить о мерах поддержки автопрома

Путин попросил правительство доложить о мерах поддержки автопрома - РИА Новости, 16.06.2022

Путин попросил правительство доложить о мерах поддержки автопрома

Президент России Владимир Путин попросил правительство доложить о мерах поддержки автопрома. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:44

2022-06-16T18:44

2022-06-16T18:59

владимир путин

экономика

россия

авто

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство доложить о мерах поддержки автопрома."Еще раз хотел бы подчеркнуть, ситуация непростая, вы это сами прекрасно знаете, понимаете. И я прошу правительство подробнее рассказать, какие предлагаются оперативные меры, чтобы поддержать автопром, стабилизировать внутренний рынок", - сказал Путин на совещании по автопрому.

https://ria.ru/20220616/avtovaz-1795779529.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, экономика, россия, авто