https://ria.ru/20220616/avtomobili-1795926628.html

Путин поручил обеспечить доступность цен на легковые автомобили для россиян

Путин поручил обеспечить доступность цен на легковые автомобили для россиян - РИА Новости, 16.06.2022

Путин поручил обеспечить доступность цен на легковые автомобили для россиян

Цены на металл падают, и это должно отразиться на ценах на легковые автомобили для россиян - они должны быть доступными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T20:36

2022-06-16T20:36

2022-06-16T21:18

экономика

владимир путин

автопром

россия

авто

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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Цены на металл падают, и это должно отразиться на ценах на легковые автомобили для россиян - они должны быть доступными, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас особого внимания требует, конечно, рынок легковых автомобилей, на котором образовался дефицит предложения и резко возросли цены. Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности."Я уже сейчас не говорю о других составляющих, которые подталкивают цены наверх, здесь тоже, наверное, можно некоторые шаги предпринять в нужном нам направлении и, главное, в нужном направлении для людей. Нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан", - отметил президент.

https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795925856.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, автопром, россия, авто