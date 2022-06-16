20:36 16.06.2022 (обновлено: 21:18 16.06.2022)
Путин поручил обеспечить доступность цен на легковые автомобили для россиян
Президент Путин поручил обеспечить доступные цены на легковые автомобили для россиян
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовый автомобиль LADA Niva Travel в Санкт-Петербургском дилерском салоне LADA
Новый автомобиль LADA Niva Travel в Санкт-Петербургском дилерском салоне LADA. Архивное фото
СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Цены на металл падают, и это должно отразиться на ценах на легковые автомобили для россиян - они должны быть доступными, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас особого внимания требует, конечно, рынок легковых автомобилей, на котором образовался дефицит предложения и резко возросли цены. Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.
"Я уже сейчас не говорю о других составляющих, которые подталкивают цены наверх, здесь тоже, наверное, можно некоторые шаги предпринять в нужном нам направлении и, главное, в нужном направлении для людей. Нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан", - отметил президент.