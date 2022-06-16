https://ria.ru/20220616/artilleriya-1795929589.html

В Британии заявили, что Россия превосходит Украину в артиллерии в 20 раз

В Британии заявили, что Россия превосходит Украину в артиллерии в 20 раз - РИА Новости, 16.06.2022

В Британии заявили, что Россия превосходит Украину в артиллерии в 20 раз

Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия в некоторых регионах превосходит Украину по числу артиллерийского оружия в соотношении 20 к 1, при этом... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T20:56

2022-06-16T20:56

2022-06-16T20:56

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия в некоторых регионах превосходит Украину по числу артиллерийского оружия в соотношении 20 к 1, при этом Запад намерен продолжать снабжать Киев вооружением."В некоторых районах их (Киев) превосходят по числу артиллерийского оружия в соотношении 20 к 1", - приводит телеканал Sky News слова министра.По его словам, Запад начинает предоставлять Украине артиллерийское оружие большой дальности и ракетные системы, которые позволят Киеву "добиться прогресса"."Я думаю, что у Украины есть и еще будут в следующие несколько недель возможности в руках, чтобы добиться значительного прогресса на востоке страны или защитить такие места, как Одесса", - заявил Уоллес.Глава минобороны также рассказал, что Британия приобрела у бельгийской компании 20 самоходных артиллерийских установок М109 со снарядами калибром 155 миллиметров, которые поставляются Украине. Он отметил, что в страну поступают "десятки, если не сотни" противокорабельных ракет.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220616/peregovory-1795778920.html

https://ria.ru/20220615/vooruzhenie-1795493174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, киев, нато