Рейтинг@Mail.ru
В Британии заявили, что Россия превосходит Украину в артиллерии в 20 раз - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/artilleriya-1795929589.html
В Британии заявили, что Россия превосходит Украину в артиллерии в 20 раз
В Британии заявили, что Россия превосходит Украину в артиллерии в 20 раз - РИА Новости, 16.06.2022
В Британии заявили, что Россия превосходит Украину в артиллерии в 20 раз
Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия в некоторых регионах превосходит Украину по числу артиллерийского оружия в соотношении 20 к 1, при этом... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:56
2022-06-16T20:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794211626_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_38562de1d2bf5edcb95f78e925ceec6e.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия в некоторых регионах превосходит Украину по числу артиллерийского оружия в соотношении 20 к 1, при этом Запад намерен продолжать снабжать Киев вооружением."В некоторых районах их (Киев) превосходят по числу артиллерийского оружия в соотношении 20 к 1", - приводит телеканал Sky News слова министра.По его словам, Запад начинает предоставлять Украине артиллерийское оружие большой дальности и ракетные системы, которые позволят Киеву "добиться прогресса"."Я думаю, что у Украины есть и еще будут в следующие несколько недель возможности в руках, чтобы добиться значительного прогресса на востоке страны или защитить такие места, как Одесса", - заявил Уоллес.Глава минобороны также рассказал, что Британия приобрела у бельгийской компании 20 самоходных артиллерийских установок М109 со снарядами калибром 155 миллиметров, которые поставляются Украине. Он отметил, что в страну поступают "десятки, если не сотни" противокорабельных ракет.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220616/peregovory-1795778920.html
https://ria.ru/20220615/vooruzhenie-1795493174.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794211626_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_48fc40b46c1faa4ca1c3cfb035ba8fed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, нато
20:56 16.06.2022
 
В Британии заявили, что Россия превосходит Украину в артиллерии в 20 раз

Глава минобороны Британии Уоллес: Россия превосходит Украину в артиллерии в 20 раз

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСамоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация"
Самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия в некоторых регионах превосходит Украину по числу артиллерийского оружия в соотношении 20 к 1, при этом Запад намерен продолжать снабжать Киев вооружением.
"В некоторых районах их (Киев) превосходят по числу артиллерийского оружия в соотношении 20 к 1", - приводит телеканал Sky News слова министра.
По его словам, Запад начинает предоставлять Украине артиллерийское оружие большой дальности и ракетные системы, которые позволят Киеву "добиться прогресса".
"Я думаю, что у Украины есть и еще будут в следующие несколько недель возможности в руках, чтобы добиться значительного прогресса на востоке страны или защитить такие места, как Одесса", - заявил Уоллес.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 14:50Специальная военная операция на Украине
Трасс призвала поддержать Украину на переговорах с Россией
Глава минобороны также рассказал, что Британия приобрела у бельгийской компании 20 самоходных артиллерийских установок М109 со снарядами калибром 155 миллиметров, которые поставляются Украине. Он отметил, что в страну поступают "десятки, если не сотни" противокорабельных ракет.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские малые бронированные артиллерийские катера - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 15:27Специальная военная операция на Украине
Британия изучает возможность поставок Украине противокорабельных ракет
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала