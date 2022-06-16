https://ria.ru/20220616/aktivy-1795828276.html

В МИД пообещали ответить на незаконное изъятие активов России

В МИД пообещали ответить на незаконное изъятие активов России - РИА Новости, 16.06.2022

В МИД пообещали ответить на незаконное изъятие активов России

Москва адекватно ответит, если те или иные страны начнут неправомерно изымать средства российского государства или ее граждан, заявила в интервью РИА Новости на РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:27

2022-06-16T16:27

2022-06-16T16:31

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

литва

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москва адекватно ответит, если те или иные страны начнут неправомерно изымать средства российского государства или ее граждан, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2022 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что на Западе нет юридического механизма для взыскания замороженных активов России в пользу Украины для дальнейшего финансирования восстановления страны и необходимо его разработать.Комментируя эту инициативу, Захарова отметила, что конфискация частной собственности у лиц за их политические или иные убеждения "является вопиющим нарушением принципа как раз той самой демократии, либеральной демократии, рыночной экономики, всех фундаментальных ценностей и подходов Запада".Она подчеркнула, что какое-либо использование средств как российского государства, так и его граждан без согласия законных владельцев, "конечно, будет трактоваться российской стороной как неправомерный и абсолютно демонстративно недружественный выбор конкретной страны, ее властных структур"."И это все будет давать нам право на адекватные ответные действия, какими они будут, будем смотреть по ходу развития событий. Что касается отказа Запада от взаимодействий исключительно в правовом поле и дальнейшей усугубления ситуации с доступом государства и отдельных лиц к принадлежащим им активов, все это лишь создает крайне опасный прецедент для всех участников Бретонн-Вудской системы. Ну, и конечно, это означало бы, что суверенный статус тех или иных активов теперь вообще в принципе ничем не гарантируется. Всегда может быть просто пересмотрен или отменен, как они любят говорить", - подчеркнула официальный представитель российского МИД.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00.

https://ria.ru/20220615/aktivy-1795443816.html

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россия, литва, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова