Рейтинг@Mail.ru
В МИД пообещали ответить на незаконное изъятие активов России - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/aktivy-1795828276.html
В МИД пообещали ответить на незаконное изъятие активов России
В МИД пообещали ответить на незаконное изъятие активов России - РИА Новости, 16.06.2022
В МИД пообещали ответить на незаконное изъятие активов России
Москва адекватно ответит, если те или иные страны начнут неправомерно изымать средства российского государства или ее граждан, заявила в интервью РИА Новости на РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:27
2022-06-16T16:31
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
литва
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792112033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c51463e7dc85dd794675031254e07ed.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москва адекватно ответит, если те или иные страны начнут неправомерно изымать средства российского государства или ее граждан, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2022 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что на Западе нет юридического механизма для взыскания замороженных активов России в пользу Украины для дальнейшего финансирования восстановления страны и необходимо его разработать.Комментируя эту инициативу, Захарова отметила, что конфискация частной собственности у лиц за их политические или иные убеждения "является вопиющим нарушением принципа как раз той самой демократии, либеральной демократии, рыночной экономики, всех фундаментальных ценностей и подходов Запада".Она подчеркнула, что какое-либо использование средств как российского государства, так и его граждан без согласия законных владельцев, "конечно, будет трактоваться российской стороной как неправомерный и абсолютно демонстративно недружественный выбор конкретной страны, ее властных структур"."И это все будет давать нам право на адекватные ответные действия, какими они будут, будем смотреть по ходу развития событий. Что касается отказа Запада от взаимодействий исключительно в правовом поле и дальнейшей усугубления ситуации с доступом государства и отдельных лиц к принадлежащим им активов, все это лишь создает крайне опасный прецедент для всех участников Бретонн-Вудской системы. Ну, и конечно, это означало бы, что суверенный статус тех или иных активов теперь вообще в принципе ничем не гарантируется. Всегда может быть просто пересмотрен или отменен, как они любят говорить", - подчеркнула официальный представитель российского МИД.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00.
https://ria.ru/20220615/aktivy-1795443816.html
россия
литва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792112033_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_85bfa5f06bd5684d02e50198009bac36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, литва, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:27 16.06.2022 (обновлено: 16:31 16.06.2022)
 
В МИД пообещали ответить на незаконное изъятие активов России

В МИД пообещали, что Москва ответит на неправомерное изъятие активов России или ее граждан

© AP Photo / Pavel GolovkinЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москва адекватно ответит, если те или иные страны начнут неправомерно изымать средства российского государства или ее граждан, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2022 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что на Западе нет юридического механизма для взыскания замороженных активов России в пользу Украины для дальнейшего финансирования восстановления страны и необходимо его разработать.
Комментируя эту инициативу, Захарова отметила, что конфискация частной собственности у лиц за их политические или иные убеждения "является вопиющим нарушением принципа как раз той самой демократии, либеральной демократии, рыночной экономики, всех фундаментальных ценностей и подходов Запада".
Она подчеркнула, что какое-либо использование средств как российского государства, так и его граждан без согласия законных владельцев, "конечно, будет трактоваться российской стороной как неправомерный и абсолютно демонстративно недружественный выбор конкретной страны, ее властных структур".
"И это все будет давать нам право на адекватные ответные действия, какими они будут, будем смотреть по ходу развития событий. Что касается отказа Запада от взаимодействий исключительно в правовом поле и дальнейшей усугубления ситуации с доступом государства и отдельных лиц к принадлежащим им активов, все это лишь создает крайне опасный прецедент для всех участников Бретонн-Вудской системы. Ну, и конечно, это означало бы, что суверенный статус тех или иных активов теперь вообще в принципе ничем не гарантируется. Всегда может быть просто пересмотрен или отменен, как они любят говорить", - подчеркнула официальный представитель российского МИД.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
Вчера, 13:21Специальная военная операция на Украине
В Раде пообещали конфисковать все активы российских бизнесменов на Украине
 
Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияЛитваУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала