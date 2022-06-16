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Аэрофлот делает скидку до 50% на "плоские" тарифы - РИА Новости, 16.06.2022
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Аэрофлот делает скидку до 50% на "плоские" тарифы
Аэрофлот делает скидку до 50% на "плоские" тарифы - РИА Новости, 16.06.2022
Аэрофлот делает скидку до 50% на "плоские" тарифы
Аэрофлот делает скидку до 50% на "плоские" тарифы на перелёты между Москвой и Петропавловском-Камчатским, Южно-Сахалинском и Магаданом. Новая стоимость билетов... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:50
2022-06-16T11:50
пресс-релизы
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МОСКВА, 16 июн – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот делает скидку до 50% на "плоские" тарифы на перелёты между Москвой и Петропавловском-Камчатским, Южно-Сахалинском и Магаданом. Новая стоимость билетов – от 8 125 рублей для рейсов Аэрофлота в/из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска и от 7 150 рублей для рейсов а/к "Россия" в/из Южно-Сахалинска и Магадана. Купить билеты и совершить перевозку по этим направлениям возможно до 30 июня 2022 года*.Ранее Аэрофлот снизил на 25% "плоский" тарифдля маршрутов между Москвой и пунктами Дальнего Востока. Перевозку по таким билетам можно совершить до 31 октября."Плоский" тариф – это единая доступная цена на перелёт экономическим классом, включающая в себя все таксы и сборы. В отличие от билетов по субсидируемым государством тарифам, которыми могут воспользоваться только жители определённых регионов и льготные категории граждан, билет по выгодному "плоскому" тарифу может купить любой пассажир, независимо от социального статуса и места проживания.Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота, в мобильном приложении, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.Количество мест по скидочному тарифу ограничено.Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. Основанная 99 лет назад, является одной из старейших авиакомпаний мира и одним из наиболее узнаваемых российских брендов. Пятый год подряд удерживает звание самого сильного авиационного бренда в мире, являясь лидером рейтинга консалтинговой компании Brand Finance.Аэрофлот входит в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира по итогам 2021 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот играет активную роль в жизни общества и содействует проведению социально значимых проектов, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь, принимает активное участие в государственных программах субсидирования авиаперевозок.Аэрофлот является одним из лидеров глобальной отрасли по качеству обслуживания пассажиров. Авиакомпания многократно удостаивалась высших оценок в наиболее авторитетных международных рейтингах.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
11:50 16.06.2022

Аэрофлот делает скидку до 50% на "плоские" тарифы

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот делает скидку до 50% на "плоские" тарифы на перелёты между Москвой и Петропавловском-Камчатским, Южно-Сахалинском и Магаданом. Новая стоимость билетов – от 8 125 рублей для рейсов Аэрофлота в/из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска и от 7 150 рублей для рейсов а/к "Россия" в/из Южно-Сахалинска и Магадана. Купить билеты и совершить перевозку по этим направлениям возможно до 30 июня 2022 года*.
Ранее Аэрофлот снизил на 25% "плоский" тарифдля маршрутов между Москвой и пунктами Дальнего Востока. Перевозку по таким билетам можно совершить до 31 октября.
"Плоский" тариф – это единая доступная цена на перелёт экономическим классом, включающая в себя все таксы и сборы. В отличие от билетов по субсидируемым государством тарифам, которыми могут воспользоваться только жители определённых регионов и льготные категории граждан, билет по выгодному "плоскому" тарифу может купить любой пассажир, независимо от социального статуса и места проживания.
Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота, в мобильном приложении, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.
Количество мест по скидочному тарифу ограничено.
Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.
Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. Основанная 99 лет назад, является одной из старейших авиакомпаний мира и одним из наиболее узнаваемых российских брендов. Пятый год подряд удерживает звание самого сильного авиационного бренда в мире, являясь лидером рейтинга консалтинговой компании Brand Finance.
Аэрофлот входит в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира по итогам 2021 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот играет активную роль в жизни общества и содействует проведению социально значимых проектов, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь, принимает активное участие в государственных программах субсидирования авиаперевозок.
Аэрофлот является одним из лидеров глобальной отрасли по качеству обслуживания пассажиров. Авиакомпания многократно удостаивалась высших оценок в наиболее авторитетных международных рейтингах.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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